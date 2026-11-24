En el marco del foro Visión Itaú 2026, el director general de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda, César Arias, reveló los seis principios rectores que guiarán la gestión de la deuda pública colombiana durante el cuatrienio.
Tras advertir que el país venía manejando sus pasivos de forma ad hoc y «sin brújula» desde 2018, Arias anunció reformas estructurales diseñadas con la asistencia técnica del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Entre las medidas más contundentes destacan el cierre definitivo de las colocaciones privadas directas, el desmonte gradual de los títulos de corto plazo (TCO) y un agresivo plan de canjes e intercambios de bonos para extender la madurez de las obligaciones del Estado.
Fin a las colocaciones privadas y transparencia competitiva
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Uno de los anuncios clave de la intervención fue el fin absoluto de las emisiones adjudicadas de forma directa. Arias reveló que en los últimos dos años se abrió en el Ministerio de Hacienda una ventanilla informal donde se entregaban títulos de deuda pública mediante mecanismos no competitivos a determinados inversionistas.
«No más colocaciones privadas mientras yo sea director general de Crédito Público y Tesoro Nacional», sentenció categóricamente el funcionario.
Arias explicó que estas operaciones privadas provocaron una peligrosa concentración de la deuda pública en muy pocos fondos de inversión. También anunció que, a partir de ahora, la totalidad de los mecanismos de colocación serán competitivos, transparentes y abiertos al mercado.
Como muestra del nuevo enfoque, destacó que, en la reciente emisión internacional por US$5.200 millones, la adjudicación se diversificó entre más de 600 fondos de inversión globales, logrando además que un 10 % de la colocación fuera adquirida por institucionales colombianos como fondos de pensiones, aseguradoras, comisionistas de bolsa y bancos comerciales.
Para proteger la economía tras la emisión internacional por US$5.200 millones (que registró una demanda de US$17.000 millones), la Dirección de Crédito Público optó por una estrategia de monetización gradual a través del mercado de derivados (forwards y opciones). De este modo, se busca evitar presiones innecesarias o volatilidad en el mercado cambiario al contado (spot).
Desmonte progresivo de los $55 billones en TCO
Respecto al manejo del plazo de la deuda, el director de Crédito Público alertó sobre la acumulación desmedida de los Títulos de Corto Plazo (TCO) emitidos a 12 meses. Incluso dijo que producto del desespero fiscal de los últimos 24 meses, el saldo de estos títulos pasó de ser marginal a acumular $55 billones, equivalentes a cerca de 3 puntos del PIB que vencen de manera constante.
Aunque reconoció que por razones operativas la eliminación no puede ser inmediata, Arias confirmó que la estrategia gubernamental contempla una reducción gradual tanto del saldo acumulado como del flujo de endeudamiento a corto plazo. El objetivo es rebalancear la cartera hacia una mayor proporción de deuda a largo plazo y aliviar la presión sobre la caja.
En el ámbito de la gestión de pasivos, contó que el Gobierno implementará un esquema dinámico de canjes e intercambios de bonos con tres metas centrales: mitigar el riesgo de refinanciamiento, reperfilar el perfil de vencimientos y consolidar los bonos de referencia.
El funcionario enfatizó que estas operaciones se realizarán bajo estrictas condiciones de mercado para beneficio de la tesorería pública y no con fines de «ganancias contables», práctica criticada de administraciones pasadas.
Hasta la fecha, las operaciones de manejo de pasivos han permitido mover más de $30 billones en el mercado local, aliviando la concentración de vencimientos de las torres de 2026 y 2027 y distribuyéndolas hacia plazos extendidos que van desde 2030 hasta 2062. Así mismo, dijo que el Gobierno busca frenar la fragmentación del mercado de renta fija (TES), reduciendo las referencias activas (que se habían elevado a 24) para mejorar la liquidez y el proceso de formación de precios.
Rebalanceo de fuentes, sindicaciones e impulso multilateral
Arias detalló que la estrategia corregirá el desequilibrio observado en los últimos dos años, cuando el 80 % del financiamiento se concentró en el mercado local y solo el 20 % en el externo. Esa saturación interna elevó las tasas de la deuda pública colombiana hasta niveles del 15 %. La nueva meta es retornar a un equilibrio histórico de aproximadamente dos tercios en mercado interno y un tercio en mercado externo.
Para lograr este equilibrio e innovar en la colocación local, el Ministerio de Hacienda introducirá las sindicaciones de bonos mediante la construcción de libro (bookbuilding), previendo iniciar el plan de financiamiento del próximo año con una operación de este tipo para asegurar mayor volumen inicial y liquidez.
En el frente internacional, el Gobierno eliminó el uso de líneas de crédito bilaterales bancarias y estableció como prioridad captar cada dólar, yen o euro disponible con la banca multilateral (Banco Mundial, FMI, BID) antes de acudir a los mercados de capitales. Esta decisión responde a que los multilaterales ofrecen tasas entre 1,5 % y 2 % más bajas, mayores plazos, periodos de gracia y asistencia técnica.
Riesgos críticos para las finanzas públicas
Pese a los avances en la consecución de recursos y la alta demanda por títulos colombianos en subastas e inversionistas internacionales, César Arias presentó un diagnóstico sincero sobre las vulnerabilidades que enfrenta el país.
Por un lado, Colombia tiene elevadas necesidades de financiamiento. Durante la etapa de ajuste fiscal, las necesidades anuales de financiamiento se mantendrán elevadas, bordeando el 9 % del PIB tanto para este año como para los dos siguientes.
Por otro lado, existe un alto riesgo de refinanciamiento, dado que el abultado perfil de vencimientos de la deuda acumulada exige una constante negociación de renovaciones en los mercados doméstico, internacional y multilateral.
También identificó una estrechez de liquidez en caja. La posición de tesorería del Estado se encuentra en niveles apretados, lo que requiere una disciplina operativa diaria para garantizar el flujo de recursos.
Finalmente, Arias destacó los pilares de innovación que incluyen el impulso a los bonos verdes y sociales, el uso de garantías internacionales (AAA) para abaratar costos en 100 a 200 puntos básicos, un proyecto piloto para la emisión de bonos tokenizados, y el relanzamiento del Fondo Bursátil de Deuda Pública, una alternativa que permite a pequeños ahorradores ingresar desde $60.000 y que registra un rendimiento acumulado del 18 %.