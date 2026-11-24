En horas de la tarde de este martes 24 de noviembre, se reportó un apagón generalizado en Nariño. Las fallas en el servicio de energía también habrían afectado al departamento de Putumayo y algunos municipios de Huila y Cauca.
A través de un comunicado, la electrificadora Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P. (Cedenar) informó que se habría presentado una avería simultánea en los circuitos de interconexión eléctrica que conectan la subestación San Bernardino (Cauca) con la subestación Jamondino (Pasto). Esta infraestructura es la principal vía de conexión de Nariño con el Sistema Interconectado Nacional (SIN).
Si bien las versiones iniciales señalan la posibilidad de un atentado con artefactos explosivos en las torres eléctricas, Cedenar indicó que la causa del evento se encuentra en proceso de identificación de la mano de las autoridades.
Recibe nuestro boletín en tu correo
El fallo eléctrico habría impactado tanto a viviendas como a comercios y alumbrado público en zonas como Pasto, Ipiales, Potosí y Cumbal.
De acuerdo con la empresa, se están adelantando las acciones de restablecimiento del servicio bajo la coordinación del Centro Nacional de Despacho (CND).
“Cedenar se mantiene atenta y en permanente coordinación con el CND, acatando las instrucciones operativas que se impartan y disponiendo de los recursos técnicos y humanos necesarios para apoyar las maniobras que permitan restablecer el suministro de energía eléctrica en el departamento”, señala el documento.
Así mismo, la compañía indicó que continuará realizando seguimiento a la situación y comunicará las novedades en torno a esta contingencia.
Destacado: Air-e aclaró de cuánto será aumento en tarifas de energía en la costa Caribe para diciembre