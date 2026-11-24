El Metro de Medellín amplía su modelo de negocio más allá del transporte público con la presentación al mercado de su primer proyecto inmobiliario: Estación 77 – Ciudad Peldar.
A través de Negocios Metro, la empresa participará como habilitador urbano, aportando terrenos, conexión con el sistema de movilidad y gestión urbanística, sin asumir funciones de constructor ni promotor inmobiliario. La iniciativa, además, hace parte de un portafolio de 41 oportunidades inmobiliarias identificadas por la compañía.
El proyecto será llevado a cabo en alianza con AR Construcciones y contempla cuatro etapas de desarrollo que suman 1.122 unidades de vivienda y un mall comercial de dos niveles con más de 60 locales.
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La primera fase estará compuesta por 192 viviendas familiares; la segunda incluirá 642 apartamentos orientados a inversión para renta corta; y la tercera contará con 288 unidades diseñadas para adultos mayores.
El complejo estará ubicado junto a la estación Envigado, sobre la avenida Regional y frente al centro comercial Viva Envigado, por lo que también contará con una conexión directa al sistema de transporte.
Según explicó la empresa, este proyecto materializa el modelo de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT), que busca integrar movilidad, vivienda, servicios, espacio público y desarrollo económico en un mismo entorno.
Estación 77 también forma parte del Plan Parcial Ciudad Peldar, un proyecto de renovación urbana de uso mixto, desarrollado sobre los antiguos terrenos industriales de la vidriera Peldar.