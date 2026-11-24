La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exministro del Interior, Armando Benedetti, por presuntas expresiones injuriosas contra la entonces magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana Velásquez.
Los hechos se remontan al 11 de noviembre de 2025, cuando Benedetti concedió una entrevista a un medio de comunicación mientras la magistrada Lombana adelantaba un allanamiento en su residencia, ubicada en Barranquilla.
Según el Ministerio Público, las declaraciones del exministro habrían vulnerado los derechos al buen nombre, la honra y la dignidad de la funcionaria judicial, quien en ese momento cumplía labores relacionadas con la administración de justicia.
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Para la Procuraduría, Benedetti habría desconocido el deber de respeto que le correspondía como ciudadano y, de manera reforzada, por su condición de servidor público, hacia otra funcionaria del Estado que ejercía sus funciones judiciales.
Por estos hechos, el órgano de control calificó provisionalmente la conducta atribuida al exministro como una falta grave cometida a título de dolo.
Con la formulación del pliego de cargos, se da inicio a la etapa correspondiente del proceso disciplinario, en la que Benedetti podrá ejercer su derecho de defensa frente a los señalamientos.