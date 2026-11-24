La Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior (Fiducoldex) dio a conocer a la opinión pública, a sus clientes y demás grupos de interés que tomó la decisión de remover a Andrés Guzmán como su presidente.
De acuerdo con la entidad, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, adelantó un proceso disciplinario laboral que derivó en la salida de Guzmán.
Según explicó, “esta actuación se adelantó con estricta observancia de la ley y de los estatutos sociales, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa, así como el cumplimiento de los términos y las instancias propias del procedimiento”.
¿Qué pasará con Fiducoldex?
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En relación con su operación, Fiducoldex afirmó como que la administración de sus negocios fiduciarios “continúan desarrollándose con absoluta normalidad, garantizando la continuidad institucional”–
Además, garantizó el cumplimiento de sus obligaciones y la observancia de sus estándares de gobierno corporativo.
“Fiducoldex reitera su compromiso con la legalidad, la transparencia, la solidez institucional y la confianza de sus clientes y demás grupos de interés”, agregó la entidad.
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