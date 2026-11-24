La llegada y expansión de empresas internacionales en Colombia es una señal del interés que despierta el mercado nacional para compañías que buscan nuevos consumidores y oportunidades de crecimiento. En sectores como el de la salud visual, esa apuesta también puede tener efectos en los empresarios locales, la generación de empleo y la oferta de productos y servicios para los ciudadanos.
En ese escenario, una cadena internacional de ópticas prepara nuevos pasos en el país. Se trata de Opticalia, compañía que ya reúne cerca de 130 ópticas en Colombia y que tiene previsto fortalecer su presencia durante 2027, con una estrategia que priorizará las alianzas con empresarios independientes y la llegada a regiones con potencial de crecimiento.
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El plan no consiste en abrir indiscriminadamente establecimientos propios. La empresa quiere consolidar su modelo de asociados, fortalecer los negocios que ya hacen parte de su red y ampliar la cobertura hacia ciudades intermedias en las que identifica oportunidades relacionadas con la demanda de productos de salud visual y moda.
Germán Venegas, gerente general de Opticalia Colombia, explicó que la prioridad será crecer con criterios de sostenibilidad y rentabilidad. “Nuestra prioridad no es abrir puntos de venta simplemente por aumentar nuestra presencia; queremos crecer donde existan oportunidades reales de mercado, con asociados que compartan nuestra visión y donde podamos construir negocios rentables y sostenibles en el tiempo”, afirmó.
Así será la expansión de Opticalia en Colombia durante 2027
La estrategia de la compañía para el próximo año se apoya en tres líneas de trabajo: fortalecer la red actual de establecimientos, ampliar su presencia en ciudades intermedias y regiones con potencial comercial, y desarrollar una propuesta diferenciada para los consumidores.
El modelo de asociados es una pieza central de ese crecimiento. En lugar de depender exclusivamente de locales propios, Opticalia trabaja con empresarios ópticos independientes que se vinculan a su red. Esta estructura busca impulsar negocios regionales y aprovechar el conocimiento que tienen esos comerciantes sobre sus mercados.
La operación también involucra una cadena de actividades que va más allá de la venta de gafas. Según la compañía, su modelo genera oportunidades para profesionales de la salud visual, asesores comerciales, laboratorios, operadores logísticos y proveedores.
Los tres retos que enfrenta el negocio de las ópticas
La expansión de Opticalia se prepara en un momento en el que el sector óptico colombiano enfrenta presiones sobre sus márgenes de rentabilidad. La compañía identifica tres desafíos principales para 2027: el aumento de los costos operativos, la necesidad de atraer y retener talento especializado y el riesgo de que la competencia termine convirtiéndose en una guerra de precios.
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El primero está relacionado con un consumidor más exigente y sensible al precio. Las ópticas deben ofrecer alternativas competitivas, pero sin sacrificar la calidad de los productos ni los servicios profesionales. Una reducción excesiva de precios puede atraer compradores en el corto plazo, pero también deteriorar los márgenes y dificultar la sostenibilidad de los negocios.
El segundo desafío es la transformación de los modelos comerciales. Para Opticalia, la omnicanalidad dejará de ser una opción secundaria: las empresas deberán integrar sus canales digitales con los establecimientos físicos y utilizar herramientas tecnológicas y análisis de datos para atraer clientes.
Esto significa que una persona puede conocer una colección por internet, consultar opciones o agendar una cita digitalmente y luego acudir a una óptica para recibir asesoría presencial. En el caso de los productos relacionados con la salud visual, esa atención profesional continúa siendo determinante para orientar al consumidor.
El tercer reto es la productividad. El incremento de los costos de operación y la dificultad de atraer y conservar personal especializado obligarán a las empresas a revisar sus procesos para mantener sus negocios funcionando sin afectar la calidad de la atención.
Venegas considera que la competencia del sector no se definirá únicamente por el volumen de ventas. “El futuro del sector óptico colombiano no dependerá únicamente de quién venda más gafas, sino de quién sea capaz de generar mayor valor para el consumidor y construir relaciones sostenibles en el tiempo. Las organizaciones que logren combinar una marca sólida, eficiencia operativa y una excelente experiencia de cliente serán las que lideren el mercado”, agregó.
Opticalia reporta crecimiento de 16 % en su colección de fin de año
Mientras prepara sus planes para 2027, la compañía también destacó el comportamiento de su negocio durante el último trimestre de 2026. Opticalia reportó un crecimiento de 16 % en su colección de fin de año frente al mismo periodo del año anterior.
La empresa atribuye ese resultado a una estrategia comercial que combina la integración de canales digitales con el posicionamiento de las gafas como un accesorio de estilo de vida. La tendencia que identifica es que los consumidores ya no necesariamente compran monturas solo cuando necesitan reemplazar sus gafas, sino que también buscan diferentes diseños para actividades y momentos específicos, como el trabajo, el deporte o los eventos sociales.
Dentro de su colección de fin de año aparecen marcas como Pedro del Hierro, Arturo Calle, MNG, Pull & Bear y The Look. La compañía busca atender a consumidores interesados tanto en la funcionalidad de los productos como en su diseño.
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Para equilibrar esa propuesta con la capacidad de gasto de los hogares, Opticalia mencionó su campaña 2×1 Easy Click, con la que busca facilitar el acceso a productos de diseño y calidad mediante promociones. La estrategia pretende que los compradores puedan ajustar sus compras a su presupuesto sin dejar de lado las necesidades relacionadas con la salud visual.