El mercado automotor colombiano está cambiando y las cifras muestran que los vehículos eléctricos e híbridos tienen cada vez más espacio entre las opciones de compra. En octubre de 2026, estas dos tecnologías representaron el 47,3 % de las matrículas de vehículos nuevos en el país, una participación que refleja el interés de los compradores por alternativas distintas a los motores tradicionales.
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De acuerdo con el informe de Fenalco y la ANDI, durante ese mes se matricularon 4.603 vehículos eléctricos, un crecimiento del 120,2 % frente a octubre de 2025. Los híbridos sumaron otras 10.610 unidades, con un incremento anual del 53,7 %. En conjunto, fueron 15.213 vehículos de estas categorías.
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La tendencia también se observa en el acumulado del año. Entre enero y octubre se registraron 44.387 vehículos eléctricos nuevos, un aumento del 207 % frente al mismo periodo de 2025. En el caso de los híbridos, las matrículas llegaron a 85.081 unidades, con un crecimiento del 59,8 %.
Este comportamiento está llevando a las marcas a fortalecer su oferta y presencia comercial en Colombia. La apuesta no se limita a fabricantes especializados en vehículos eléctricos: también incluye compañías prémium que están incorporando nuevas tecnologías y renovando sus espacios para acercarse a los compradores.
En ese escenario, Autogermana anunció la apertura de dos nuevas sedes en Bucaramanga, con las que reorganiza su operación en Santander y reúne por primera vez en una misma vitrina a BMW, MINI y BMW Motorrad. La compañía también presentó algunos de los modelos que estarán disponibles para los clientes de la región.
BMW, MINI y BMW Motorrad compartirán una vitrina en Bucaramanga
La nueva sede comercial está ubicada en la calle 48 #26-33 de Bucaramanga y cuenta con dos niveles y más de 869 metros cuadrados. Allí estarán exhibidos vehículos de las tres marcas que representa Autogermana en Colombia.
El cambio también implica separar la atención comercial de los servicios de mantenimiento. Antes, la vitrina y el taller compartían una misma sede; ahora funcionarán en instalaciones independientes, con espacios más amplios y especializados.
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El nuevo taller está ubicado en la calle 57 #16, kilómetro 7 de la vía Girón-Bucaramanga, y dispone de más de 1.748 metros cuadrados. Según la compañía, esta infraestructura permitirá ampliar la capacidad de atención y fortalecer los servicios de mantenimiento para automóviles y motocicletas.
Andrés Fuse, presidente de Autogermana, explicó que la decisión responde a la importancia que tiene Santander para el crecimiento de la compañía: “Bucaramanga es una plaza estratégica para Autogermana y creemos firmemente en su potencial de crecimiento. Esta nueva etapa refleja nuestro compromiso de seguir invirtiendo en la región, fortaleciendo nuestra presencia y elevando los estándares de atención y servicio”, afirmó.
El directivo agregó que la intención es que los clientes encuentren en cada interacción con BMW, MINI y BMW Motorrad “una experiencia que esté a la altura de lo que representan nuestras marcas”.
La nueva BMW iX3 llega a Santander
Uno de los modelos destacados de la nueva vitrina es la BMW iX3, un vehículo eléctrico que llegó a Bucaramanga después de su presentación nacional en Bogotá. Este modelo tiene una relevancia especial dentro de la estrategia de la marca porque es el primero de la Neue Klasse, una nueva generación de vehículos con la que BMW busca avanzar en diseño, tecnología, electrificación y experiencia de conducción.
La iX3 fue desarrollada desde cero sobre una nueva arquitectura e incorpora la sexta generación de la tecnología BMW eDrive. También integra BMW Panoramic iDrive y la unidad de control Heart of Joy, innovaciones con las que la compañía busca transformar la interacción entre el conductor y el vehículo.
La llegada de este modelo ocurre en un momento en el que los automóviles eléctricos están ganando participación en Colombia. Solo en octubre, esta categoría alcanzó el 14,3 % de las matrículas de vehículos nuevos, de acuerdo con el reporte de Fenalco y la ANDI.
Estos son los modelos que llegan con MINI y BMW Motorrad
La renovación de la vitrina también incluye novedades para las otras dos marcas. En el caso de MINI, los visitantes podrán encontrar el MINI Paul Smith Edition, el MINI Countryman Diesel Mild Hybrid y la familia John Cooper Works.
La oferta combina una edición especial desarrollada junto al diseñador británico Paul Smith, una alternativa con tecnología mild hybrid y los modelos John Cooper Works, asociados con la línea de orientación deportiva de MINI. Por su parte, BMW Motorrad presenta la nueva BMW F 450 GS, uno de sus lanzamientos más recientes en el segmento de motocicletas.
De esta manera, la nueva sede concentra en un mismo espacio distintas alternativas para los compradores interesados en vehículos prémium, desde modelos eléctricos hasta opciones híbridas, automóviles de enfoque deportivo y motocicletas.
La nueva vitrina también incorpora el concepto global Retail Next de BMW Group. Se trata de un modelo que busca cambiar la experiencia tradicional de visitar un concesionario, mediante espacios más humanos, digitales y orientados a la interacción con los clientes.
En lugar de limitarse a exhibir vehículos, el concepto propone ambientes que facilitan la exploración de los modelos, la personalización y una relación más cercana con las marcas.
La sede de Bucaramanga es la tercera en Colombia que implementa este formato, según Autogermana. La compañía destaca que el propósito es fortalecer la experiencia comercial y ofrecer una atención más especializada.
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El nuevo taller complementa esa estrategia con instalaciones destinadas al servicio y mantenimiento de automóviles y motocicletas, de manera que los clientes puedan recibir acompañamiento durante el ciclo de uso de sus vehículos.