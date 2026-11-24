La suspensión de la elección de la nueva Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) tuvo en cuenta varias irregularidades e inconsistencias, en especial en un crecimiento inexplicable en el censo electoral que participa en este proceso.
De acuerdo con la resolución de la SuperSociedades, dicho censo registró un crecimiento de 39 % frente a las elecciones de 2022. El aumento estuvo impulsado principalmente por los afiliados personas naturales, cuyo número pasó de 1.832 a 5.220, un incremento de 193 % que llevó a la Superintendencia de Sociedades a pedir una revisión de la información.
“De este universo, resulta particularmente alarmante que 1.569 personas naturales hayan ingresado durante el primer trimestre de 2024, registrándose un pico inusitado de 805 vinculaciones durante los últimos diez días hábiles previos al cierre del plazo legal para participar en la elección”, revela el documento.
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Para Guillermo Botero, expresidente de Fenalco, y quien denunció ante la Junta Directiva de la CCB estas cifras llama la atención el aumento de afiliados personas naturales en algunos municipios de Cundinamarca y en el sur y occidente de Bogotá, en un crecimiento “llamativo”.
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El exministro cuestionó que personas que no ejercerían actividades comerciales puedan figurar como afiliadas y señaló que hay motivaciones detrás del crecimiento de las afiliaciones: “Ahí hay un proyecto político electorero. Eso es así de claro»
Las inconsistencias que encontró SuperSociedades
En línea con las denuncias de Botero, que nacieron de un estudio hecho por Enrique Vargas Lleras, entre los registros que requirieron revisión, la entidad identificó 95 personas naturales cuya actividad económica principal estaba clasificada bajo códigos CIIU de naturaleza no comercial.
En esa categoría aparecen asalariados, pensionados, personas sin actividad económica, personas subsidiadas por terceros y rentistas de capital.
También encontró una muestra preliminar de 52 comerciantes cuyas actividades exigirían contar con un establecimiento de comercio matriculado, aunque no figuraban como propietarios de ninguno.
A esos casos se sumaron 45 situaciones que involucraban a afiliados con coincidencias atípicas en sus datos de contacto, sin un vínculo aparente entre ellos. La información remitida por la CCB también presentaba datos incompletos sobre establecimientos de comercio, renovaciones extemporáneas e inconsistencias en registros de Soacha.
Por su parte, la Cámara sostuvo que las coincidencias en los datos de contacto provenían del Registro Único Empresarial y Social (RUES) y que, por sí solas, no demostraban una manipulación del censo. Sobre los códigos de actividad económica no comercial, indicó que debían contrastarse con las actividades secundarias declaradas por las personas naturales.
Frente al incremento de 193 % en los afiliados personas naturales, la CCB manifestó que respondía a su dinámica operativa normal. Sin embargo, advirtió que los resultados de la revisión que había iniciado no serían inmediatos debido al volumen de registros.
La revisión también incluye a los candidatos
Las observaciones no se limitaron al listado de electores. La CCB informó que verificó a 155 candidatos, 337 representantes legales y 1.121 socios. Como resultado, aceptó 16 listas (12 sin exclusiones y cuatro de manera parcial) y rechazó otras tres en su totalidad.
La SuperSociedades encontró empresas candidatas que no reportaron ingresos operacionales entre 2022 y 2026, reformas estatutarias recientes en empresas de cuatro listas y coincidencias de accionistas, representantes legales o miembros de juntas directivas entre sociedades postuladas.
En un comunicado de prensa, la Cámara de Comercio de Bogotá afirmó que su administración identificó “una variación atípica en su composición y la informó a la Superintendencia por iniciativa propia, junto con el envío del censo definitivo el 30 de octubre”.
Agregó la entidad que dicha revisión se hará con las medidas que fije la Superintendencia, “con rigor técnico y debido proceso” y además destacó que el proceso electoral se adelantará nuevamente desde el inicio, por lo que los candidatos deberán inscribirse de nuevo en las fechas que fije el nuevo calendario.
Para estas elecciones, la SuperSociedades estableció que el censo debe incluir a quienes tenían la calidad de afiliados al 31 de marzo de 2024 y la conservaron al 31 de marzo de 2026.
Así es una elección en la CCB
El censo electoral no corresponde al total de comerciantes matriculados ni al conjunto de afiliados de la Cámara. Se trata del listado de comerciantes afiliados que cumplen las condiciones legales para elegir y ser elegidos en la Junta Directiva.
Además, para participar en los comicios deberán aparecer en el registro definitivo y mantener su condición de afiliados en la fecha de la votación.
La afiliación puede ser solicitada por personas naturales o jurídicas que tengan al menos dos años consecutivos de matrícula en una cámara de comercio, hayan ejercido durante ese periodo la actividad mercantil y hayan cumplido permanentemente sus obligaciones como comerciantes, incluida la renovación oportuna de la matrícula.
Por eso, no todos los comerciantes matriculados hacen parte del censo. Tampoco todos los afiliados necesariamente están habilitados para votar, pues deben cumplir las condiciones de antigüedad, permanencia y conservación de la afiliación previstas en la ley.