La depuración del censo de afiliados de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) será una de las etapas centrales antes de elegir a los integrantes de su Junta Directiva para el periodo 2027-2030.
Por esta razón, la Superintendencia de Sociedades aplazó las elecciones, que estaban previstas para diciembre de 2026, y las reprogramó para el 4 de marzo de 2027.
La decisión quedó establecida en la Resolución 2026-01-839949 del 20 de noviembre, que ordena a la CCB revisar, depurar y actualizar el censo electoral entre el 24 de noviembre de 2026 y el 8 de enero de 2027. El registro definitivo deberá publicarse el 12 de enero y remitirse a la Superintendencia.
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Al conocerse el documento Guillermo Botero, quien fuera presidente de Fenalco por más de 15 años, aplaudió la decisión de la SuperSociedades “hasta que haya total transparencia”.
Botero, también exministro de Defensa, reveló que ya había denunciado “la conformación del censo para las elecciones de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá”, en hechos que calificó como “escandalosos”.
¿Qué decidió la SuperSociedades?
Para conformar el censo se tendrán en cuenta los comerciantes que al 31 de marzo de 2024 tenían la calidad de afiliados y que la conservaran al 31 de marzo de 2026. La resolución establece que podrán votar y ser elegidos quienes figuren en el registro definitivo y mantengan su condición de afiliados en la fecha de las elecciones.
La revisión del censo tiene antecedentes en los requerimientos de la Superintendencia a la CCB, pues el 15 de octubre de 2026, la Dirección de Supervisión de Cámaras de Comercio y sus Registros Públicos solicitó la base de datos de los afiliados que integrarían el censo electoral definitivo, así como los soportes de su publicación.
Posteriormente, el presidente de la Junta Directiva de la Cámara, Enrique Vargas Lleras, puso en conocimiento de la Superintendencia un documento titulado “Análisis estadístico del cambio en la composición del censo de afiliados entre dos elecciones”, presentado por Botero, en su calidad de miembro, en una sesión extraordinaria.
La Cámara deberá informar sobre la nueva fecha de las elecciones en su página web y en los certificados de registro mercantil que expida, desde la notificación de la resolución hasta el día de los comicios.