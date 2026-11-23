Una de las promesas del Gobierno De la Espriella se centró en la necesidad de reactivar la exploración y producción de petróleo y gas, a través de Ecopetrol, mediante el uso del fracking.
La estatal petrolera ha dejado en claro que cualquier plan que se lleve a cabo en esa materia deberá ejecutarse con base en las licencias ambientales necesarias y, al mismo tiempo, buscando garantizar una actividad responsable con los recursos naturales.
En entrevista con El Tiempo, Joaquín Gutiérrez, presidente de Ecopetrol, aseguró que se avanza en los planes técnicos para poder poner en marcha la producción mediante fracking.
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“Los equipos técnicos de Ecopetrol se encuentran en una fase de actualización de la prospectividad y estructuración de los casos de negocio para yacimientos no convencionales, con base en la información sísmica y de pozos adquirida en los últimos años”, dijo.
Esto viene para el fracking en Colombia con Ecopetrol
Sobre los tiempos en los que se daría la explotación de los yacimientos no convencionales, Gutiérrez señaló que, de momento, no hay una fecha concreta para implementar ese mecanismo en Colombia.
“Sobre fechas de reactivación u operación, es fundamental ser responsables: hoy no es adecuado hablar de cronogramas de producción o inversiones definitivas hasta tanto no concluya la estructuración de los casos de negocio y se adelanten los diagnósticos ambientales, sociales y de riesgos correspondientes”.
El presidente de Ecopetrol también dejó en claro que, en el ordenamiento jurídico nacional, no existe actualmente una normativa que permita obtener una licencia ambiental para pasar a una etapa comercial de yacimientos no convencionales.
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Lo anterior, explicó, dado que “a la fecha está pendiente la expedición de los términos de referencia para los estudios de impacto ambiental requeridos para la explotación mediante fracturamiento hidráulico con perforación horizontal (fracking)”.