La Corte Constitucional le ordenó al presidente de la República incluir en el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 medidas para garantizar el acceso efectivo a los medicamentos y corregir las fallas en su suministro en Colombia.
El llamado se produjo tras estudiar 34 acciones de tutela presentadas por pacientes que, pese a tener órdenes médicas, no recibieron los medicamentos prescritos y tuvieron que interrumpir sus tratamientos.
La Sala Cuarta de Revisión identificó cuatro barreras principales: desabastecimiento, falta de disponibilidad en los puntos de dispensación, problemas logísticos en la cadena de suministro y cambios en los proveedores encargados de las entregas.
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Sin embargo, la Corte aclaró que los casos analizados no demostraron un desabastecimiento nacional generalizado. La principal dificultad estuvo en que medicamentos disponibles en el mercado no llegaban a los pacientes a través del canal institucional.
Entre las causas identificadas están la insuficiencia de recursos financieros, los problemas en los acuerdos entre EPS, IPS, hospitales, operadores logísticos y gestores farmacéuticos, además de la falta de coordinación y trazabilidad en la cadena de suministro.
Por estos hechos, la Sala amparó los derechos fundamentales a la salud, la vida digna y la seguridad social de los accionantes. También reiteró que las dificultades administrativas, financieras o contractuales entre los actores del sistema no pueden trasladarse a los usuarios.
¿Qué ordenó la Corte a las EPS?
En los casos concretos, la Corte ordenó a las EPS y demás responsables entregar los medicamentos prescritos en un plazo máximo de 48 horas. Además, deberán garantizar que las siguientes entregas se realicen al menos 72 horas antes de que se agote cada ciclo de tratamiento.
Entre las medidas generales, que cobijan a todas las EPS, gestores farmacéuticos y autoridades del sector, se establecieron nuevas obligaciones para evitar interrupciones en los tratamientos.
Las EPS deberán implementar protocolos para anticipar faltantes de medicamentos, activar redes alternas de dispensación e informar a los pacientes, por medios verificables, la fecha, modalidad y lugar de entrega, así como el responsable de suministrarlos.
También tendrán que establecer planes especiales de seguimiento para afiliados con discapacidad, enfermedades huérfanas y condiciones de salud mental, verificando directamente con ellos o sus familiares que los medicamentos hayan sido entregados.
Por su parte, los gestores farmacéuticos deberán proyectar las tres próximas entregas de acuerdo con las prescripciones médicas, informar fechas ciertas de suministro y actuar de inmediato cuando existan medicamentos disponibles en el canal comercial.
La Corte también reiteró al Ministerio de Salud la obligación de avanzar en un sistema unificado de información sobre medicamentos, que permita consultar en una plataforma pública e interoperable los datos de disponibilidad y abastecimiento.
Esta herramienta deberá integrar información del Sismed, Mipres, Invima, EPS, IPS, laboratorios y gestores farmacéuticos.
Otras órdenes para las autoridades
La decisión también incluyó instrucciones al Gobierno Nacional y otras entidades para corregir problemas estructurales del sistema.
Al Invima le ordenó diseñar e implementar, en un plazo de dos años, un plan permanente para simplificar, automatizar y optimizar los trámites relacionados con los registros sanitarios de medicamentos.
Además, la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, junto con el Ministerio de Salud, deberá convocar una mesa técnica para evaluar el impacto de la regulación de precios sobre la disponibilidad de medicamentos.
A la Superintendencia Nacional de Salud le ordenó fortalecer progresivamente su función jurisdiccional para resolver controversias relacionadas con el acceso a medicamentos. La entidad tendrá seis meses para realizar un diagnóstico, un año para presentar el plan y dos años para iniciar su implementación.
Finalmente, las entidades deberán acreditar trimestralmente, durante un año, el cumplimiento de las órdenes relacionadas con los casos estudiados. La Procuraduría General de la Nación realizará seguimiento durante dos años y presentará informes semestrales.