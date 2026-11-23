La expedición de pasaportes en Colombia no solo enfrenta un cambio de operador y de modelo de producción. La controversia alrededor del convenio con la Casa da Moeda de Portugal también podría convertirse en un litigio internacional, con consecuencias económicas y jurídicas para el Estado colombiano.
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El asunto tomó un nuevo rumbo después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenara suspender provisionalmente los instrumentos que respaldaban el esquema acordado entre la Imprenta Nacional y la entidad portuguesa. Para evitar interrupciones en la entrega de los documentos, el Gobierno declaró la urgencia manifiesta y posteriormente contrató a una unión temporal integrada por Thomas Greg & Sons y Thales.
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Sin embargo, la solución temporal abrió otro interrogante: ¿podría Colombia terminar enfrentando una reclamación internacional por la suspensión del convenio con Portugal y la contratación de un nuevo operador?
La posibilidad está contemplada en el acuerdo suscrito entre las partes. Su cláusula 25 establece un mecanismo de solución de controversias que podría llevar el caso ante un tribunal arbitral en París, siempre que se cumplan las condiciones pactadas.
Juan Casallas, socio de Holland & Knight y experto en arbitraje internacional y contratación estatal, explicó que el riesgo no significa que Colombia tenga que pagar automáticamente una indemnización. Para que exista una condena económica, la parte que reclame tendría que demostrar qué obligación contractual se incumplió, cuál fue el perjuicio y cómo se relaciona con la actuación de las entidades colombianas.
¿Cómo podría llegar el caso de los pasaportes en Colombia a un tribunal en París?
El primer paso sería intentar resolver directamente las diferencias entre la Casa da Moeda de Portugal y la Imprenta Nacional. De acuerdo con Casallas, la cláusula 25 del convenio establece un plazo de 30 días desde la notificación escrita de la controversia para que las partes busquen un acuerdo: “Los 30 días operan como una etapa contractual previa al arbitraje que tiene el fin de que las partes intenten resolver la controversia sin acudir a un tercero”, explicó el abogado.
Si no se alcanza una solución durante ese periodo, cualquiera de las dos partes podría acudir al mecanismo arbitral, siempre que la discusión esté relacionada con las materias previstas en el convenio.
Estas incluyen diferencias sobre la interpretación, ejecución, incumplimiento, nulidad, terminación o reducción del acuerdo. La cláusula, sin embargo, no comprende el cobro ejecutivo de obligaciones relacionadas con el desembolso de recursos.
En ese escenario, la Casa da Moeda podría alegar que las entidades colombianas incumplieron compromisos adquiridos, particularmente aquellos relacionados con sus deberes de información y la ejecución del convenio.
La suspensión judicial y el contrato con Thomas Greg & Sons
Uno de los puntos más importantes del análisis es la relación entre la suspensión provisional decretada en Colombia y el eventual arbitraje internacional. El 2 de septiembre de 2026, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó suspender provisionalmente los instrumentos relacionados con el nuevo modelo de expedición de pasaportes. La medida cautelar buscaba que las entidades entregaran información sobre la ejecución del esquema, la disponibilidad y ubicación de las libretas, las condiciones de seguridad y la intervención de terceros.
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La decisión no declaró la nulidad definitiva del convenio, sino que frenó temporalmente sus efectos mientras avanzaba el proceso judicial. Para garantizar la continuidad del servicio, la Cancillería declaró la urgencia manifiesta el 18 de septiembre.
Posteriormente, el 27 de octubre, la Cancillería suscribió un contrato por $240.352 millones con la unión temporal integrada por Thomas Greg & Sons y Thales, con el propósito de mantener la producción y el suministro de pasaportes.
Para Casallas, el nuevo contrato podría tener relevancia en una eventual discusión arbitral, aunque no significa que su sola firma demuestre un incumplimiento: “El nuevo contrato con Thomas Greg & Sons y Thales podría tener mayor relevancia desde la perspectiva del eventual incumplimiento contractual”, señaló.
La razón está en que el convenio con Portugal contempla una obligación de exclusividad. En particular, el numeral 6.17 establece que las entidades colombianas deben adquirir de la Casa da Moeda los insumos y documentos oficiales allí previstos.
Por eso, el análisis no se limitaría a comprobar que Colombia contrató a otro proveedor. La discusión estaría en determinar si, durante la vigencia de esa obligación, las entidades adquirieron efectivamente de un tercero bienes o servicios que estaban cubiertos por el compromiso de exclusividad: “La sola celebración de un contrato con Thomas Greg & Sons no necesariamente sería suficiente para acreditar el incumplimiento”, precisó Casallas.
En otras palabras, la Casa da Moeda tendría que identificar qué obligación considera vulnerada y aportar pruebas de que la actuación de las entidades colombianas fue contraria a lo pactado. Si además busca una compensación económica, tendría que demostrar que sufrió un daño y que este fue consecuencia de ese incumplimiento.
¿Los $1,3 billones del convenio podrían convertirse en una indemnización?
Uno de los interrogantes más relevantes para las finanzas públicas es cuánto podría costarle al país una eventual reclamación internacional. El convenio contempla más de $1,3 billones proyectados para el suministro de documentos durante su ejecución. No obstante, esa cifra no representa automáticamente el monto que Colombia tendría que pagar si pierde un arbitraje.
Casallas explicó que el valor de una eventual reclamación dependería de los perjuicios que la Casa da Moeda consiga acreditar y de su relación con las obligaciones que considere incumplidas: “Los más de $1,3 billones proyectados para el suministro de documentos podrían servir como un referente económico, pero no equivalen, por sí solos, al valor de una eventual reclamación”, indicó.
El abogado agregó que el convenio contempla ese monto como valor máximo de referencia para una eventual indemnización. El punto central sería establecer cuánto habría podido recibir la entidad portuguesa si el acuerdo se hubiera ejecutado en los términos pactados y qué pérdidas puede demostrar como consecuencia de la conducta de las entidades colombianas.
También sería necesario revisar qué obligaciones estaban vigentes y podían exigirse durante el periodo en que operó la suspensión provisional. Esto resulta relevante porque no es lo mismo que un convenio continúe existiendo jurídicamente a que todas sus obligaciones puedan ejecutarse mientras una autoridad judicial mantiene suspendidos sus efectos.
Por tanto, una eventual reclamación tendría que considerar los compromisos exigibles, los periodos correspondientes y los perjuicios que puedan atribuirse de manera directa al incumplimiento alegado.
¿Qué pasa si Colombia pierde el arbitraje por el tema de pasaportes?
Si el tribunal arbitral dicta un laudo desfavorable para alguna de las entidades colombianas, la decisión podría buscar hacerse efectiva en el país mediante un procedimiento de reconocimiento, conforme a las reglas de la Convención de Nueva York. Esto no significa que los jueces colombianos puedan volver a estudiar todo el caso o actuar como una segunda instancia para modificar lo que decidieron los árbitros.
Según Casallas, la autoridad judicial que examine el reconocimiento tendría que verificar si se cumplen los requisitos legales y si existe alguna de las causales que permiten negar efectos al laudo. Entre ellas están los problemas relacionados con la validez del acuerdo arbitral, el debido proceso, la competencia del tribunal, el alcance de la decisión y el orden público.
Además, el Reglamento de la Cámara de Comercio Internacional no contempla una segunda instancia para controvertir el fondo de la decisión. Las partes pueden solicitar correcciones o interpretaciones en los términos establecidos, pero eso no equivale a una apelación.
Como la sede del arbitraje sería París, también podría acudirse a un recurso de anulación bajo las reglas procesales francesas. Sin embargo, este mecanismo tampoco permite revisar libremente el contenido del laudo: procede por causales específicas, como la falta de competencia de los árbitros, una constitución irregular del tribunal o una vulneración del derecho de defensa.
La presentación de una solicitud de anulación tampoco suspende automáticamente la posibilidad de reconocer el laudo en Colombia. La Convención de Nueva York contempla que la autoridad judicial pueda aplazar el reconocimiento si el recurso está pendiente ante la autoridad competente de la sede del arbitraje.
La controversia tiene otra particularidad: el proceso ante la jurisdicción contencioso-administrativa colombiana y un eventual arbitraje internacional podrían avanzar paralelamente. Casallas explicó que ambos escenarios tienen competencias diferentes. Mientras la justicia administrativa examina la legalidad de los convenios, los árbitros podrían resolver controversias contractuales que estén comprendidas dentro del pacto arbitral.
Una decisión que declare la nulidad de los convenios sí podría afectar las pretensiones presentadas ante el tribunal internacional, porque modificaría el escenario jurídico de las obligaciones entre las partes.
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En cambio, un laudo arbitral no podría reemplazar la competencia de los jueces administrativos para pronunciarse sobre la legalidad de los acuerdos: “Ambos procesos pueden avanzar paralelamente, pero no son completamente independientes ni ajenos a lo sucedido en el otro”, explicó el abogado.
Así, el futuro de la controversia por los pasaportes dependerá de varios factores: el resultado del proceso judicial en Colombia, las obligaciones que continúen siendo exigibles, las pruebas que presente la Casa da Moeda y la posibilidad de que las partes alcancen un acuerdo directo.