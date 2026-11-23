Bogotá tendría un nuevo operador de alumbrado público a partir del próximo 1 de diciembre. Empresas Públicas de Medellín (EPM) sería la primera opción del Distrito para asumir la prestación del servicio, una vez termine el convenio vigente con Enel Colombia, el próximo 30 de noviembre.
La información, conocida por Caracol Radio, señala que las partes están revisando los detalles contractuales y que, si las negociaciones avanzan según lo previsto, el acuerdo podría anunciarse el próximo lunes.
El cambio se produce después de casi tres décadas de operación bajo el convenio con Enel. El acuerdo que rige actualmente es el Convenio Interadministrativo 766 de 1997, suscrito el 30 de abril de ese año y prorrogado en diferentes oportunidades. Su última extensión estableció como fecha de terminación el 30 de noviembre de 2026.
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El principal desafío del nuevo esquema será la infraestructura. Según una auditoría de la Uaesp, con corte a mayo de 2025, Bogotá tenía 362.988 luminarias, de las cuales 355.034 eran propiedad de Enel Colombia y apenas 7.954 pertenecían al Distrito. Esto significa que cerca del 98 % de las luminarias estaban en manos de la compañía saliente.
Por eso, uno de los puntos que deberá resolver el acuerdo es bajo qué condiciones EPM podrá utilizar y mantener los activos de Enel, entre ellos las luminarias, los postes y las redes. El vencimiento del convenio no implica que estos elementos pasen automáticamente a ser propiedad del Distrito, por lo que su utilización deberá quedar definida contractualmente.
¿Cuánto cuesta el alumbrado público de Bogotá?
Las cifras oficiales muestran que el servicio representa un gasto cercano a los $300.000 millones anuales. De acuerdo con el Estudio Técnico de Referencia de la Uaesp, el costo proyectado para 2026 era de $279.923 millones, distribuidos entre suministro de energía, arrendamiento de infraestructura y mantenimiento.
Para 2025, la proyección había sido de $298.684 millones. Además, el presupuesto de Bogotá para 2027 contempla cerca de $378.554 millones para fortalecer la operación y prestación del servicio.
EPM cuenta con experiencia en este mercado. La compañía participa en la administración, operación y mantenimiento del alumbrado público de Medellín y otros municipios de Antioquia, además de Cartagena. Su portafolio incluye mantenimiento, sustitución de luminarias, modernización tecnológica y expansión de la cobertura.
El nuevo operador también tendrá el reto de avanzar en la modernización del sistema de iluminación de Bogotá, especialmente en la sustitución de luminarias de sodio por tecnología LED y en la adaptación de los postes para incorporar soluciones de ciudades inteligentes.
Por ahora, el valor definitivo del eventual acuerdo con EPM, sus condiciones de operación y el tratamiento de la infraestructura de Enel están pendientes de conocerse.