El mercado cambiario colombiano inicia la semana manteniendo su cotización por encima del umbral psicológico de los $3.500.
La divisa estadounidense abrió hoy en $3.501, lo que representa un ligero retroceso de $7 frente al cierre del viernes ($3.508), tras haber acumulado una devaluación del 5,80 % durante la semana anterior en medio de la fortaleza global del billete verde y la expectativa de datos inflacionarios clave en Estados Unidos.
JP Tactical Trading destacó que la tasa de cambio se sostiene por encima de los $3.500 después del fuerte rally registrado la semana pasada y que el precio arranca en la parte media-alta del rango intradiario proyectado por el modelo táctico ($3.431 – $3.527), sugiriendo que el mercado podría entrar en una fase de pausa o consolidación tras la sobreextensión reciente.
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Por su parte, los analistas de Credicorp Capital explicaron que la tasa de cambio cerró la semana pasada cerca de la parte alta de su rango operativo (tras oscilar entre un mínimo de $3.293 y un máximo de $3.502), impulsado por un índice global DXY alrededor de los 103,5 puntos y el repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.
Aunque los indicadores técnicos reflejan sobrecompra de la divisa, la firma encuentra que el sesgo estructural se mantiene alcista por la fuerte demanda de dólares. Para esta semana, establecen como referencias intermedias de seguimiento los niveles entre $3.450 y $3.603.
Petróleo estable con ligero sesgo bajista
Los precios internacionales de los hidrocarburos operan sin mayores cambios al inicio de la semana, evaluando el balance entre los riesgos geopolíticos en Medio Oriente y las perspectivas de oferta global.
La referencia Brent se mantiene prácticamente estable alrededor de los US$88,73 por barril y el WTI retrocede un 1,20 %, cotizando hasta los US$82,49 por barril.
Los renovados ataques contra buques comerciales e infraestructuras energéticas en el Golfo Pérsico sostienen la prima de riesgo sobre las rutas marítimas —a pesar de las gestiones diplomáticas para frenar las hostilidades entre EE. UU., Israel e Irán—.
Sin embargo, este efecto se ve compensado por las señales de resistencia en las exportaciones mundiales de crudo y las expectativas de un creciente superávit global de oferta.
Dato PCE en EE. UU. y audiencias por la reforma tributaria en Colombia
En Estados Unidos, los inversionistas enfocan su atención en los PMI (manufacturero y de servicios) preliminares de noviembre, la confianza del consumidor y, de forma prioritaria, en la jornada del miércoles con la segunda estimación del PIB del tercer trimestre y la publicación del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) de octubre, la métrica de inflación preferida por la Reserva Federal para calibrar sus próximos pasos de política monetaria.
En Colombia, el mercado monitorea las discusiones en torno al salario mínimo de 2027 y el avance legislativo del proyecto de ley de rescate económico (reforma tributaria). Esta semana se realizarán tres audiencias públicas para recoger comentarios de la ciudadanía y gremios en Bogotá (lunes 23), Cali (jueves 26) y Barranquilla (viernes 27), paso previo al inicio formal de los debates en el Congreso durante la primera semana de diciembre.
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