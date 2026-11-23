El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Colombia cierra la jornada del 20 de noviembre de 2026 en 2.299,41 puntos, registrando al cierre del día viernes una variación semanal de – 6,24 %. El índice para lo corrido del año presenta una variación positiva (YDT) 11,19 %.
Desde nuestra perspectiva técnica el índice mantiene un desplazamiento alcista para su marco de tiempo de semanal. La primera zona de resistencia semanal quedaría ubicada en 2.630 puntos y un nivel de soporte para este periodo de tiempo que se establece en los 2.240 puntos.
Al finalizar la semana el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia registró un volumen acumulado semanal de $ 1.2 billones, mostrando una variación positiva en este ítem de 19,80 %, debido a que en la semana anterior se estableció un monto acumulado negociado de $1 billón.
Recibe nuestro boletín en tu correo
Recomendado: Morgan Stanley prevé caída de la Bolsa de Colombia en 2027 y rebaja perspectiva de Brasil
En una semana negativa para el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia, estas fueron las cinco acciones que más caen en su acumulado al cierre del viernes:
- En el primer lugar, Mineros (Mineros) que retrocede – 19,21 % en su acumulado semanal.
- En la segunda casilla, las acciones de ISA (ISA) que caen – 15,33 %.
- En el tercer lugar se ubicaron los títulos de Grupo Aval preferencial (PFAval) que bajaron – 12,61 % al cierre del viernes.
- En la cuarta casilla tenemos las acciones de la constructora El Condor (Elcondor) que presentaron una contracción de – 12,00 %.
- Finalmente, el quinto puesto es para Cementos Argos ordinaria (Cemargos) que bajó – 10,88 %.
Las acciones de Grupo Sura ordinaria (Gruposura) suben 7,15 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la semana.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap