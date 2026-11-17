Morgan Stanley Research reveló sus proyecciones sobre los mercados latinoamericanos, en el cual proyecta una desvalorización de 6 % en dólares para el MSCI Colcap, el principal índice de la Bolsa de Colombia para 2027
El equipo de investigaciones económicas del banco de inversión proyecta al índice local en 2.400 puntos al cierre del próximo año, frente a los 2.528 puntos de acuerdo con el cierre del mercado del 10 de noviembre de 2026, lo que representa una caída potencial de 5 % en moneda local.
Con esto en mente, Morgan Stanley mantiene una posición de Underweight (infraponderar) al mercado local. La estimación para Colombia contrasta con las perspectivas de otros mercados de la región.
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Para Chile, Morgan Stanley calcula un potencial de valorización de 32 % en dólares para el Ipsa, mientras que para México proyecta un avance de 15 % para el Mexbol. En Argentina, el objetivo para el MSCI ARG implica un retorno potencial de 35 % en dólares.
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En conjunto, el banco mantiene una perspectiva positiva sobre América Latina, con un retorno esperado de 7 % en dólares para el MSCI Latam en 2027. Sin embargo, considera que el próximo año estará marcado por la selección de sectores y compañías, más que por una apuesta generalizada por los mercados de la región.
La tesis de inversión de Morgan Stanley para América Latina se apoya en el ciclo global de gasto de capital asociado con la inteligencia artificial.
La región puede beneficiarse de esta tendencia por su participación en el suministro de insumos estratégicos: representa entre 10% y 20% de la oferta mundial de energía y cerca de 30% de la producción global de cobre.
En ese escenario, el banco identifica oportunidades en minerales, energía y hardware, y favorece a las compañías con capacidad para aumentar sus inversiones de capital y aprovechar el ciclo global de inversión en inteligencia artificial. Por países, menciona a Chile y Perú, además de las empresas energéticas de Argentina, entre sus preferencias. En contraste, mantiene una posición cautelosa frente al consumo en América Latina.
Brasil pierde atractivo por las condiciones financieras
Morgan Stanley redujo su recomendación sobre Brasil de neutral a subponderar, ante el menor dinamismo de la economía y los riesgos que representan las elevadas tasas de interés para la inversión privada y las utilidades empresariales.
El banco considera que la economía brasileña atraviesa una fase avanzada del ciclo económico y que las estimaciones de ganancias de las compañías todavía son demasiado altas.
También advierte que el costo del capital propio, cercano a 20 %, resulta elevado frente a los retornos sobre el patrimonio de las empresas, lo que limita el margen para reducir las tasas de interés y aliviar el desplazamiento de la inversión privada.
Para el índice Bovespa, la entidad establece un objetivo de 160.000 puntos al cierre de 2027, frente a los 171.337 puntos registrados el 10 de noviembre. Esto supone una caída potencial de 7 % en moneda local y de 5 % en dólares.
Pese a su menor exposición al mercado brasileño, Morgan Stanley mantiene interés en compañías con ingresos en dólares, exposición a factores globales y retornos sobre el patrimonio superiores a su costo de capital.
También favorece a las empresas de gran capitalización, superiores a US$5.000 millones, por su mayor capacidad para captar flujos internacionales y su menor exposición a la salida de recursos del mercado financiero local.
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