Bolsa de Colombia gana 20 % entre enero y septiembre; es el segundo mercado de mayor valorización en la región

La Bolsa de Colombia se consolida como uno de los mercados bursátiles de mejor desempeño en América Latina, ya que entre enero y septiembre de 2026, el índice MSCI Colcap acumuló una valorización de 20,45 %, resultado que lo ubica como el segundo mercado de mayor crecimiento en la región, solo por detrás de Perú, cuyo índice MSCI NUAM General registró un avance de 26,77 %.
El comportamiento del mercado colombiano supera ampliamente el de otras plazas bursátiles latinoamericanas como México, cuyo índice S&P/BMV avanzó 8,64 %, y Brasil, con una valorización de 4,22 % en el Bovespa. En contraste, las bolsas de Chile y Argentina registraron resultados negativos, con retrocesos de 2,17 % y 6,64 %, respectivamente.
La comparación también evidencia el desempeño de Colombia frente a los principales referentes de Estados Unidos. El Nasdaq acumuló un crecimiento de 12,45 %, mientras que el S&P 500 avanzó 10,73 % en el periodo analizado. De esta manera, el MSCI Colcap se posicionó entre los mercados más rentables de América Latina y también superó la valorización de estos dos índices estadounidenses.
ETB lidera las valorizaciones de la bolsa colombiana
Al revisar el comportamiento individual de las acciones que cotizan en el mercado local, ETB sobresale como la compañía de mayor valorización en lo corrido de 2026, con un crecimiento de 153,76 %. La acción encabeza ampliamente el listado, al registrar un avance superior al de cualquier otro emisor incluido en la medición.
En segundo lugar aparece Ecopetrol, con una valorización de 48,66 %, seguida por la acción preferencial de Grupo Sura, que acumula un crecimiento de 38,41 %. Por su parte, la acción ordinaria de Grupo Sura registra un avance de 38,15 %, mientras que Mineros completa los primeros cinco lugares, con una rentabilidad de 30,72 %.
Otros títulos también presentan desempeños destacados. La preferencial de Davivienda acumula una valorización de 28,06 %, mientras que Grupo Cibest registra un crecimiento de 26,88 % y la preferencial de Cibest avanza 24,51 %. A su vez, Grupo Aval, con su acción preferencial, registra un incremento de 21,68 %.
Entre las compañías con avances superiores al 20 % también figuran el índice MSCI Colcap, con 20,45 %; Grupo Argos, con 20,26 %; y Grupo Éxito, con 15,04 %. Nutresa, por su parte, presenta una valorización de 14,26 %, mientras que la Bolsa de Colombia registra un avance de 11,31 %.
Acciones que se mantienen en terreno negativo
Entre los títulos con mayores retrocesos se encuentran Nu con una caída de 40,06 %; Titularizadora Colombiana (TIN), con un descenso de 29,71 %; y pei, que retrocede 17,46 %.
También presentan pérdidas Grupo Bolívar, con 14,32 %; BHIC, con 16,32 %; Celsia, con 8,57 %; y Bogotá, con 8,09 %. Promigas registra una caída de 6,31 %, mientras que Enka pierde 5,91 % y la preferencial de Grupo Aval retrocede 5,71 %.
Así, aunque el balance general del mercado accionario colombiano es favorable y lo ubica entre los de mejor desempeño regional, las cifras muestran diferencias importantes entre emisores y sectores. El avance del MSCI Colcap refleja una valorización destacada del mercado local, impulsada por el comportamiento de varias de sus principales acciones, aunque con resultados heterogéneos entre las compañías que cotizan en la bolsa.