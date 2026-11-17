Pedir un crédito puede ser una alternativa para cubrir un imprevisto, comprar un electrodoméstico, pagar un servicio, financiar los estudios o comenzar a construir una historia crediticia. Sin embargo, detrás de una cuota que parece manejable puede haber intereses que terminen comprometiendo una parte importante de los ingresos de un hogar.
Lea también: Impuesto predial en Colombia: Viviendas de estratos 1, 2 y 3 pueden acceder a tarifa especial
Por eso, antes de aceptar un préstamo, es fundamental revisar cuánto dinero se recibirá, cuánto deberá devolverse y qué tasa de interés aplicará la entidad financiera. En Colombia existe un límite legal para los intereses que pueden cobrar los prestamistas, conocido como tasa de usura, aunque no todos los créditos tienen el mismo tope.
Recibe nuestro boletín en tu correo
Esta diferencia puede generar confusión entre los usuarios. Una tasa superior al 60 % efectivo anual, por ejemplo, no necesariamente significa que una entidad esté cobrando por encima de lo permitido. Todo depende de la modalidad de financiación a la que pertenezca el préstamo.
Mauricio Sabogal, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Corporación Universitaria Iberoamericana (IBERO), explica que el primer paso para identificar un posible cobro excesivo consiste en reconocer qué tipo de crédito se está contratando y comparar su tasa con el límite correspondiente.
¿Cuál es la tasa de usura en Colombia y cuánto pueden cobrarle?
La tasa de usura es el máximo interés que puede cobrar legalmente una entidad por un préstamo, de acuerdo con la modalidad de crédito. Su objetivo es evitar que los usuarios paguen intereses que superen el límite establecido.
De acuerdo con las cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia citadas por la IBERO, para octubre de 2026 el límite de usura era de 28,59 % efectivo anual para los créditos de consumo y ordinario, mientras que para los créditos de consumo de bajo monto llegaba a 66,66 % efectivo anual.
La diferencia es importante porque significa que una tasa superior al 60 % puede estar dentro de la legalidad cuando corresponde a un crédito de bajo monto que cumple las condiciones de esa categoría. En cambio, si se aplica a un crédito de consumo ordinario, superaría el límite señalado para esa modalidad.
La tasa de usura no es un porcentaje que todas las entidades estén obligadas a cobrar. Es un techo: cada banco o establecimiento de crédito puede ofrecer una tasa inferior, de acuerdo con sus políticas y la evaluación del perfil de cada solicitante.
Sabogal utiliza una comparación con los límites de velocidad para explicar su funcionamiento: “Ningún vehículo puede ir más rápido que eso por ley. El banco o el establecimiento de crédito es el conductor, y la tasa de interés que efectivamente le cobra a usted es la velocidad a la que decide ir. El banco puede decidir ir a 60, 80 o 90 km/h dependiendo de qué tan ‘seguro’ o ‘riesgoso’ considere el camino (su perfil crediticio), pero no podrá superar esos 100 km/h”.
¿Por qué algunos créditos tienen un límite de intereses más alto?
La diferencia entre las tasas no depende únicamente del dinero que una persona solicite. La clasificación del préstamo es determinante. El crédito de consumo de bajo monto tiene condiciones particulares y debe cumplir los requisitos establecidos para esa modalidad. Por eso, un préstamo pequeño no se convierte automáticamente en un crédito de bajo monto por el solo hecho de que el usuario solicite poco dinero.
Puede interesarle: El nuevo impuesto que el gobierno De la Espriella busca poner a un mercado que mueve US$29.100 millones en Colombia
Este punto es clave para quienes recurren a aplicaciones, entidades financieras o establecimientos de crédito para obtener cantidades reducidas. Antes de aceptar la oferta, deben preguntar bajo qué modalidad se está otorgando el dinero y cuál es la tasa efectiva anual que se aplicará.
El límite de usura equivale a 1,5 veces el interés bancario corriente, indicador que calcula y certifica la Superintendencia Financiera para las distintas modalidades de crédito. Por esa razón, los topes pueden variar entre categorías y periodos.
¿Cómo saber si le están cobrando intereses por encima de la tasa de usura?
Para comprobar si un préstamo respeta el límite legal, el usuario debe revisar las condiciones de la oferta y no quedarse únicamente con el valor de la cuota mensual. Hay cuatro aspectos que conviene verificar antes de firmar:
- Identificar la modalidad del crédito. Pregunte si el préstamo corresponde a consumo y ordinario, consumo de bajo monto u otra categoría. Esta información permite saber cuál es el límite de usura que debe utilizarse para la comparación.
- Revisar la tasa efectiva anual. La tasa debe estar expresada en una periodicidad que permita compararla con el límite legal. Si una entidad presenta el interés mensual y otra el anual, no basta con multiplicar el porcentaje mensual por doce: se debe calcular su equivalente efectivo anual.
- Consultar si la tasa es fija o variable. Esta condición permite entender si el interés se mantendrá durante el plazo del préstamo o si puede cambiar según lo establecido en el contrato.
- Revisar los cobros adicionales. Los seguros, las comisiones y otros cargos pueden aumentar el costo total de la financiación. Por eso, es necesario solicitar una simulación que muestre cuánto dinero se recibirá y cuánto se terminará pagando.
Para entender la diferencia entre las modalidades, se puede tomar como referencia un préstamo de $1 millón. Con una tasa efectiva anual de 28,59 %, el equivalente mensual aproximado es de 2,12 %. Si se aplica sobre un saldo de $1 millón, representaría cerca de $21.200 de intereses durante un mes.
En cambio, una tasa efectiva anual de 66,66 % equivale aproximadamente a un interés mensual de 4,35 %. Sobre ese mismo saldo, serían alrededor de $43.500 de intereses en un mes.
La comparación permite dimensionar por qué es importante identificar la modalidad del crédito. Sin embargo, se trata de un cálculo ilustrativo sobre un saldo constante, no del valor de una cuota real. En un préstamo con pagos periódicos, el saldo de capital cambia y el valor final también depende del plazo, el sistema de amortización y los cobros adicionales.
La cuota mensual no es lo único que debe revisar antes de endeudarse
Una de las recomendaciones de Sabogal es evaluar primero para qué se necesita el dinero y cómo se pagará. No tiene las mismas implicaciones financiar una inversión en educación o un negocio que solicitar un préstamo para cubrir un gasto de consumo o una urgencia.
“El crédito para consumo compromete liquidez actual y futura. Esto implica evaluar la necesidad o urgencia del gasto y asegurarse de que la cuota no termine afectando los gastos básicos, la posibilidad de afrontar un imprevisto o la capacidad de ahorro”, señala el decano.
En ese sentido, una cuota baja no siempre significa que el crédito sea económico. Si el usuario amplía demasiado el plazo para reducir el pago mensual, puede terminar pagando más intereses durante toda la vida del préstamo.
La recomendación es calcular cuánto dinero queda disponible después de cubrir arriendo, alimentación, servicios públicos, transporte y otras obligaciones financieras. La nueva deuda debe ajustarse a esa capacidad de pago, no al monto máximo que la entidad esté dispuesta a prestar.
“El crédito es una herramienta para apoyar proyectos de vida y la generación de ingresos futuros; no debe entenderse como una extensión del salario. Hay que usarlo con propósitos claros e informarse bien antes de firmar. Tome decisiones financieras conscientes que construyan su futuro, no que lo comprometan”, concluyó Sabogal.
También puede leer: Empresas en Colombia alistan cambios en los beneficios para los trabajadores en 2027
En consecuencia, antes de aceptar cualquier oferta, el consumidor debería tener claras cuatro respuestas: cuánto dinero recibirá, cuánto devolverá, durante cuánto tiempo tendrá la deuda y qué consecuencias enfrentará si se retrasa en los pagos.