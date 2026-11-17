Esta semana, el Gobierno presentará ante el Congreso de la República el proyecto de ley de rescate económico, lo que significa que iniciará su trámite legislativo en un ambiente favorable, al contar ya con ponentes asignados y consensos avanzados con las distintas bancadas políticas.
«Hay consensos que se están trabajando con el Congreso hoy», dijo el vicepresidente, José Manuel Restrepo, desde Nueva York donde tiene lugar el evento Milagro Week. También enfatizó que el avance con los partidos busca «llegar a la mejor reforma posible” y defender la premisa de que “que la clase media de Colombia, la clase trabajadora, está blindada totalmente».
Esto luego de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara este fin de semana que se retiraría el IVA de los alimentos básicos de la canasta familiar en el articulado y que el Ministerio de Hacienda estudia la posibilidad de reducir la tarifa general del impuesto al valor agregado, que actualmente se encuentra en el 19 %, en uno o dos puntos.
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El funcionario recordó que el proyecto contempla un marco integral de incentivos para las nuevas inversiones, enfocado en otorgar beneficios tributarios y estabilidad legal de largo plazo para los inversionistas. Así mismo, señaló que la propuesta incorpora herramientas como el modelo RUGE, diseñado para brindar certidumbre jurídica y promover el desarrollo de sectores estratégicos como el minero.
En paralelo a esta discusión, el ministro de Industria y Comercio, Mauricio Amín, destacó que avanza también el trámite de la ley de competitividad de permisología y de antitrámites, la cual ingresará a segundo debate la próxima semana.
De acuerdo con las proyecciones del Gobierno, la consolidación de mayorías en el Congreso permitirá que el presidente sancione estas dos leyes antes de que finalice el año.
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