El presidente Abelardo de la Espriella anunció que el Ministerio de Hacienda estudia la posibilidad de reducir la tarifa general del impuesto al valor agregado (IVA), que actualmente se encuentra en el 19 %. Entre las alternativas contempladas está disminuirla al 18 % o incluso al 17 %.
Aunque el mandatario confirmó que estas opciones están bajo análisis, no precisó cuándo podría adoptarse una decisión, cuáles serían las condiciones para aplicar el ajuste ni qué impacto tendría sobre los ingresos fiscales de la Nación.
Este anuncio se suma a los cambios que el Gobierno plantea incorporar a la reforma tributaria contemplada en el proyecto de Ley de Rescate Económico. Uno de los principales ajustes consiste en retirar el IVA de los alimentos básicos de la canasta familiar, con el propósito de evitar que estos productos tengan un mayor costo para los consumidores.
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La modificación representa un cambio frente a la propuesta inicial presentada ante el Congreso de la República, que contemplaba extender el cobro del impuesto a determinados bienes de consumo esencial.
De acuerdo con De la Espriella, la exclusión de estos alimentos surgió durante la revisión de la iniciativa económica y busca evitar que los hogares colombianos asuman un gravamen adicional al momento de realizar sus compras habituales.
Por ahora, tanto la eventual reducción de la tarifa general como los cambios relacionados con los productos de la canasta familiar permanecen en evaluación. Su alcance definitivo dependerá de los ajustes que se incorporen al proyecto de Ley de Rescate Económico durante su trámite ante el Legislativo.