El presidente Abelardo de la Espriella anunció que el proyecto de Ley de Rescate Económico no aplicará IVA a los alimentos básicos de la canasta familiar, un cambio frente a lo contemplado inicialmente en la propuesta tributaria.
Durante su alocución del 15 de noviembre, en la que presentó el balance de sus primeros 100 días de Gobierno, el mandatario explicó que su equipo económico revisó la iniciativa para evitar que este cobro afecte el bolsillo de los hogares colombianos.
“Tras varios análisis ajustaron la propuesta para proteger la canasta básica, exigiendo un esfuerzo mayor para el Estado”, afirmó.
¿Qué cambiará en el IVA a la canasta familiar?
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El anuncio modifica el tratamiento que se había planteado para los alimentos dentro de la reforma. Según el presidente, estos productos no estarán sujetos al IVA previsto en la iniciativa.
De La Espriella sostuvo que había solicitado proteger la canasta familiar desde el comienzo de las discusiones con su equipo económico. Durante la intervención insistió: “no quiero que la comida de los colombianos pague IVA”.
El mandatario reconoció que los ajustes exigirán un mayor esfuerzo fiscal del Estado, pero señaló que la propuesta continúa abierta a discusión.
“No es una Ley, es un proyecto en construcción, buscaremos consenso con todos los sectores”, expresó.
Hacienda estudia reducir la tarifa general del IVA
Además de excluir el cobro previsto para la canasta familiar, el Gobierno evalúa una disminución de la tarifa general del impuesto.
“El Ministerio de Hacienda está estudiando la posibilidad de reducir la tarifa general del IVA del 19% al 18% o incluso al 17%”, anunció De La Espriella.
El presidente manifestó su expectativa de presentar novedades sobre este análisis: “Espero poder darle pronto buenas noticias al país en este sentido”.
Por ahora, la reducción de la tarifa general del IVA sigue en estudio.