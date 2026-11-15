Sector textil hizo petición importante a Gobierno De la Espriella en decreto clave para la industria

La industria textil y de confecciones de Colombia pidió al Gobierno Nacional extender la vigencia del Decreto 1197 de 2025, que estableció un arancel del 0 % para determinadas subpartidas de hilados. El gremio considera que conservar esta medida es fundamental para contener los costos de producción, mejorar la competitividad de las empresas y preservar los empleos que genera esta actividad económica.
La solicitud fue presentada el 13 de noviembre por la Cámara Colombiana de la Confección y Afines, que instó al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y al Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior (Comité Triple A) a mantener vigente la disposición.
Entre las razones expuestas por el sector se encuentra la incidencia de los hilados en los costos de fabricación. De acuerdo con la organización, este insumo representa entre el 30 % y el 45 % del costo total de producción de una prenda. En consecuencia, cualquier aumento en su precio puede trasladarse a otros procesos de la cadena, desde la elaboración de telas hasta la confección de productos terminados.
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El gremio también señaló que la oferta nacional de hilados resulta insuficiente para cubrir los requerimientos de la industria. Bajo estas condiciones, la imposición de aranceles a las materias primas podría elevar los costos de las empresas colombianas y reducir su capacidad para competir con los productos importados.
La continuidad del arancel cero, agregó la Cámara, permite acceder a insumos a precios competitivos, disminuir desperdicios y mejorar los estándares de calidad. Asimismo, facilita que los fabricantes respondan a las exigencias internacionales en materia de sostenibilidad, trazabilidad e innovación.
Adicionalmente, la organización propuso avanzar en una política arancelaria que contemple una tarifa del 0 % para las materias primas textiles cuya producción nacional no alcance a satisfacer la demanda interna.
Finalmente, el sector defendió que el Decreto 1197 de 2025 no representa únicamente una ventaja para los importadores, sino un mecanismo que beneficia a las compañías que transforman materias primas, generan valor agregado y sostienen puestos de trabajo en Colombia.