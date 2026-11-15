Atentados ponen en riesgo las carreteras de Colombia: CCI pide intervención del Gobierno

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) solicitó al Gobierno Nacional, encabezado por Abelardo de la Espriella, reforzar las medidas de seguridad en los principales corredores viales del país, ante los recientes hechos de violencia y atentados contra la infraestructura de transporte, que han afectado carreteras concesionadas y estaciones de peaje.
El gremio advirtió que estos ataques comprometen la continuidad de los proyectos y ponen en peligro la integridad de los trabajadores, los usuarios de las vías y las comunidades que dependen de estas obras para su movilidad y conectividad.
Frente a esta situación, la CCI expresó su solidaridad con las personas afectadas, los trabajadores del sector y sus familias. También reconoció la disposición del Ejecutivo para mantener espacios de diálogo y coordinar acciones que permitan responder a los riesgos que enfrenta la infraestructura de transporte.
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Como parte de estas gestiones, la organización anunció que sostendrá una reunión durante esta semana con los ministerios de Defensa y Transporte. El propósito será revisar los hechos recientes, identificar las necesidades de las empresas del sector y definir medidas para mejorar la protección de las obras y del personal responsable de su construcción, operación y mantenimiento.
La CCI también insistió en la importancia de reforzar las labores de prevención, vigilancia y control en los corredores viales, en coordinación con la Fuerza Pública. A esto sumó la necesidad de implementar estrategias integrales que permitan detectar y contrarrestar nuevas modalidades de amenaza.
Finalmente, el gremio señaló que garantizar la seguridad de la infraestructura de transporte es fundamental para preservar la movilidad, fortalecer la competitividad y mantener las condiciones necesarias para el desarrollo económico de Colombia.