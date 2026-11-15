Colombia retornará a un crecimiento económico cercano al 3 % en 2028 tras dos años de moderación: Moody’s

La economía colombiana atravesará una fase de moderación en el ritmo de actividad económica durante 2026 y 2027, ubicándose en torno al 2 %, antes de emprender una senda de recuperación en 2028.
De acuerdo con el informe global de perspectivas para mercados emergentes publicado por la agencia calificadora Moody’s Ratings, el Producto Interno Bruto (PIB) del país registrará una desaceleración gradual impulsada por elevados costos de financiamiento y restricciones fiscales, para luego repuntar hacia su tasa potencial.
Paralelamente, la trayectoria de los precios al consumidor experimentará una corrección descendente progresiva hacia el final del período analizado. No obstante, las proyecciones de Moody’s advierten que la inflación permanecerá por encima del rango meta fijado por el Banco de la República durante 2026 y 2027, situación que prolongará un entorno de tasas de interés locales elevadas y continuará condicionando la capacidad de las empresas para reducir sus niveles de endeudamiento.
Recibe nuestro boletín en tu correo
El análisis soberano de Moody’s Ratings recuerda que la calificación crediticia de Colombia es de Baa3 con perspectiva estable y que está respaldada por marcos institucionales creíbles, aunque presionada por una menor holgura fiscal y condiciones financieras estrictas.
El informe advierte que, tras haber alcanzado una expansión del 2,6 % en 2025, el ritmo de crecimiento de la producción nacional experimentará un enfriamiento temporal en el bienio 2026-2027, antes de recuperar dinamismo.
Las cifras proyectadas por la calificadora anticipan que la economía colombiana crecerá un 2,2 % en 2026 y tocará un piso relativo del 2 % en 2027.
Este comportamiento responde al estrechamiento del consumo interno y a la cautela en la inversión fija en un escenario de desapalancamiento exigido por los costos del capital.
Hacia 2028, se prevé una aceleración del PIB hasta el 2,6 %, retornando a niveles coincidentes con el desempeño registrado en 2025.
Rigidez de la inflación y presión financiera sobre el sector empresarial
Uno de los principales desafíos identificados en el informe de Moody’s radica en la persistencia de las presiones inflacionarias. Aunque la trayectoria general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) exhibe una inclinación descendente hacia 2028 —año en que se ubicaría en el 4,6 %—, la cifra continuará marcadamente desalineada del rango meta de inflación del Banco de la República (fijado en el 3 % +/- 1 %).
Para 2026, Moody’s estima una inflación del 6 %, la cual apenas cederá al 5,9 % en 2027. Esta lentitud en la convergencia inflacionaria limita el margen de maniobra de la autoridad monetaria para efectuar recortes agresivos en su tasa de intervención, lo que a su vez mantiene elevadas las tasas de interés en el mercado local.
Como consecuencia directa de esta rigidez monetaria, el sector empresarial colombiano enfrenta costos de refinanciación apreciables. Las corporaciones no financieras que buscan sanear sus balances o reestructurar pasivos contraídos en períodos anteriores deben asumir tasas reales elevadas, lo que comprime sus flujos de caja libres e incide negativamente en los programas de inversión productiva a largo plazo.
América Latina crecerá por debajo del promedio emergente global
El comportamiento de la economía colombiana se inserta en un contexto regional caracterizado por una moderación generalizada. Las estimaciones de Moody’s señalan que América Latina mantendrá una tasa de expansión económica inferior al promedio proyectado para el conjunto de los mercados emergentes globales.
Mientras que el bloque global de países emergentes prevé incrementos del PIB del 3,7 % en 2026 y del 4 % en 2027, la mediana de crecimiento para América Latina se situará en el 2,1 % tanto en 2026 como en 2027, con un leve repunte al 2,3 % en 2028.
Esta brecha refleja trabas estructurales de larga data en la región, entre las que destacan la escasa inversión bruta de capital, los bajos niveles de productividad laboral y la alta informalidad en los mercados de trabajo.
A pesar de un ritmo de expansión general más lento, América Latina cuenta con factores de resiliencia significativos que mitigan el impacto del entorno macroeconómico restrictivo.
El análisis de Moody’s destaca que la región se beneficia de términos de intercambio sustancialmente favorables en el comercio de materias primas (commodities), lo que proporciona ingresos sólidos por exportación para los países productores de energía y metales.
Adicionalmente, la transición energética global y la aceleración de las inversiones en infraestructura digital e inteligencia artificial han otorgado a la región un papel estratégico en la provisión de minerales críticos. Metales como el cobre, el litio, el aluminio y el zinc registran una demanda estructural sostenida para la electrificación y la modernización de las redes eléctricas internacionales.
En este marco de reorganización global de las cadenas de suministro, los gobiernos y las multinacionales buscan diversificar sus fuentes de aprovisionamiento para reducir riesgos geopolíticos y evitar puntos de estrangulamiento.
América Latina emerge así como un receptor prioritario de inversiones extranjeras directas dirigidas a la extracción y procesamiento de recursos clave, lo que sostiene la actividad económica regional aun en medio de elevadas tasas de interés internacionales.