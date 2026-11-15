Venezuela busca fortalecer sus refinerías: Pdvsa proyecta distribuir 140.000 barriles diarios de combustible

La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) proyecta incrementar su producción de crudo y avanzar en la recuperación de la infraestructura energética del país. Su presidente, Héctor Obregón, anunció que la compañía espera cerrar 2026 con una extracción de 1,3 millones de barriles diarios, como parte de su estrategia para reactivar la industria petrolera.
El anuncio se realizó durante el foro ‘Gas Natural: Gran Activo para el Renacer de Venezuela’, organizado por la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG). En el encuentro, el directivo expuso las metas de crecimiento de la empresa estatal para los próximos años.
De acuerdo con las proyecciones presentadas, Pdvsa espera alcanzar una producción de 1,5 millones de barriles diarios al finalizar 2027. Posteriormente, la compañía se ha fijado como objetivo llegar a los 2 millones de barriles por día en un plazo de cinco años y elevar esa cifra hasta los 3 millones dentro de una década.
Pdvsa apunta a recuperar las refinerías y reducir las importaciones
Recibe nuestro boletín en tu correo
La reactivación del sector también incluye el fortalecimiento del Sistema de Refinación Nacional. Según Obregón, la capacidad de procesamiento de petróleo pasó de cerca de 100.000 barriles diarios en 2022 a aproximadamente 500.000 barriles por día en la actualidad. Esta variación equivale a un aumento del 400 % en comparación con el nivel registrado hace cuatro años.
La recuperación de la infraestructura de refinación busca, además, reducir la necesidad de importar combustibles y mejorar el abastecimiento interno.
En ese sentido, Pdvsa tiene previsto finalizar 2026 con una distribución cercana a los 140.000 barriles diarios de combustible en el mercado venezolano. Esta meta hace parte de los planes de la estatal para fortalecer su capacidad operativa y atender la demanda nacional mediante una mayor producción y procesamiento de hidrocarburos.