Megaproyectos de US$6.299 millones en Antioquia que buscan financiación en Milagro Week

El Gobierno De la Espriella presentará un portafolio de megaproyectos en Antioquia que busca atraer inversiones nacionales y extranjeras, tanto públicas como privadas, durante la primera edición de Milagro Week. La iniciativa reúne 24 proyectos que, en conjunto, representan una inversión cercana a los US$6.299 millones.
Las propuestas están distribuidas en cinco sectores: infraestructura, energía, hotelería, agroindustria y tecnología. La cartera contempla iniciativas como puertos marítimos, corredores viales, proyectos de generación eléctrica, centros de datos, complejos turísticos y desarrollos de biotecnología.
El sector de infraestructura encabeza el portafolio con siete proyectos que suman US$2.880 millones. Entre las iniciativas de mayor valor se encuentran el Puerto Progreso de Urabá, ubicado en Turbo, con una inversión de US$1.300 millones, y el Puerto Pisisí, con US$751,1 millones. Ambos proyectos están orientados al desarrollo de terminales marítimas para el transporte de contenedores, graneles y vehículos.
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La lista también incluye el Tren Multipropósito de Antioquia, con US$442,3 millones; Vías del Altiplano, con US$240 millones destinados a la operación, el mantenimiento y la ampliación de corredores viales; la concesión Vía Láctea, con US$97 millones; Masterplan Contree, con US$30 millones, y el Parque Industrial Girardota, con US$20 millones.
Centros de datos impulsan el sector energético
En energía se identifican cinco iniciativas que representan inversiones por US$2.696,6 millones. Los proyectos de mayor cuantía son el Centro de Datos del Norte de Antioquia, con US$1.770 millones, y Medellín East Data Center, con US$760 millones.
A estos se suman la hidroeléctrica Hidroarma, con US$26 millones; la pequeña central hidroeléctrica Colibrí, con US$60,6 millones, y el parque solar La Achira, ubicado en Huila, que contempla una inversión de US$80 millones.
¿Qué megaproyectos en hotelería, agroindustria y tecnología se presentarán en Milagro Week?
El sector hotelero agrupa seis proyectos por US$263,7 millones. En este segmento aparecen Montecielo, en El Peñol, con US$58,3 millones; Hotel RHY7, con US$48,5 millones; Mama Shelter Medellín, con US$60,1 millones; Wake Medellín, con US$36,8 millones; Hampton, en Apartadó, con US$15 millones, y Sunum by Click Clack Hotel, en Santa Marta, con US$45 millones.
Por su parte, la agroindustria cuenta con tres iniciativas que suman US$160,28 millones. Estas están relacionadas con la producción y exportación de aguacate Hass, así como con la fabricación de fertilizantes.
Finalmente, el sector tecnológico reúne tres proyectos por US$298,4 millones. Entre ellos se encuentran VaxThera, Aerialoop y Melonn, iniciativas vinculadas al desarrollo de soluciones tecnológicas y biotecnológicas.