Colombia llevará seis megaproyectos hidroeléctricos por US$720 millones a la Milagro Week

Colombia busca atraer capital internacional para desarrollar proyectos de infraestructura, energía y otros sectores productivos. Una de las apuestas del Gobierno para conseguirlo será la primera edición de la Milagro Week, un encuentro en Nueva York que reunirá iniciativas empresariales y estratégicas del país con potenciales inversionistas, fondos, entidades financieras y compañías internacionales.
Lea también: Turismo de Cartagena dará el salto de calidad con nuevo aeropuerto: megaproyecto de $6,1 billones buscará inversión en la Milagro Week
La jornada, que hace parte de la estrategia gubernamental Misión Crecer, se realizará del 16 al 19 de noviembre de 2026. El propósito es presentar oportunidades de inversión y financiación, facilitar reuniones de negocios y acercar proyectos colombianos a fuentes de capital que permitan avanzar en su ejecución. La Presidencia anunció inicialmente una meta de presentar iniciativas por $75 billones.
Recibe nuestro boletín en tu correo
En ese escenario, el sector de generación eléctrica también tendrá representación. Colombia llevará seis proyectos hidroeléctricos de pequeña y mediana escala, agrupados en tres portafolios empresariales, que suman una capacidad de generación de 241 megavatios (MW) y representan inversiones potenciales cercanas a US$720 millones.
La participación fue anunciada por el Centro de Estudios de la Energía Renovable y el Agua (CEERA), que destacó que estas iniciativas buscan mostrar ante inversionistas internacionales el potencial de la hidroelectricidad renovable y su aporte a la diversificación de la matriz energética colombiana.
Es importante precisar que los US$720 millones corresponden a inversión potencial asociada a los proyectos, no a recursos que ya hayan sido desembolsados o asegurados. La expectativa es que su presentación permita acercarlos a inversionistas y aliados estratégicos para avanzar en su financiación y desarrollo.
¿Cuáles son los seis proyectos hidroeléctricos que Colombia llevará a Nueva York?
Los proyectos están organizados en tres portafolios empresariales: Hidroarma, Colibrí y Río Suárez. En conjunto, reúnen seis iniciativas de generación renovable ubicadas en Antioquia y Santander.
El portafolio de mayor capacidad es Hidroarma, desarrollado por Hidroeléctricas del Río Arma S.A.S. E.S.P., que suma 174 MW. Le sigue Colibrí, de Energía Nacional S.A.S. E.S.P., con una capacidad de 15 MW.
El tercer portafolio es Río Suárez, promovido por Espacio Productivo S.A.S. E.S.P. y compuesto por los proyectos Planada, Salitre y Palmar, que alcanzan una capacidad conjunta de 52 MW.
La suma de los tres portafolios llega a los 241 MW que serán presentados durante el encuentro internacional. Se trata de proyectos de generación hidroeléctrica de pequeña y mediana escala, que aprovechan el recurso hídrico para producir electricidad renovable.
De acuerdo con CEERA, estas iniciativas corresponden a hidroelectricidad renovable sin embalse. Este tipo de generación busca aprovechar el flujo del agua para producir energía, sin depender de la construcción de grandes reservorios como ocurre en otros desarrollos hidroeléctricos.
Puede interesarle: El nuevo impuesto que el gobierno De la Espriella busca poner a un mercado que mueve US$29.100 millones en Colombia
La organización considera que este tipo de infraestructura puede contribuir a fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico en las regiones, diversificar las fuentes de generación y dinamizar las economías locales.
¿Qué busca Colombia con la Milagro Week?
La presentación de los seis proyectos hidroeléctricos forma parte de una estrategia más amplia para conectar iniciativas colombianas con capital extranjero.
En septiembre, la Presidencia explicó que la primera Milagro Week reuniría proyectos de sectores como energía, agricultura, minería, transporte, comercio, turismo sostenible, infraestructura, centros de datos y tecnología. La apuesta es que las empresas y entidades que participan puedan presentar sus iniciativas y establecer contactos con potenciales financiadores.
El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, anunciaron el encuentro como un espacio para promover el portafolio de inversiones de Colombia ante el mercado internacional.
Restrepo informó que el Gobierno había recibido 250 proyectos mediante una convocatoria abierta en diferentes regiones. De ese total, 133 fueron publicados para conocimiento de inversionistas y 97 recibieron solicitudes de reuniones de negocios para ser presentados durante la Milagro Week.
Esas 97 iniciativas representan expectativas de inversión o financiación por US$41.900 millones, según el vicepresidente. También señaló que dos de cada tres proyectos son de iniciativa privada y, por tanto, no requerirían recursos del sector público para su financiación.
CEERA prepara otros 13 proyectos hidroeléctricos para Madrid en 2027
La agenda de promoción internacional del sector no terminará en Nueva York. CEERA anunció que para la edición de Milagro Week prevista en Madrid, en marzo de 2027, espera presentar otros 13 proyectos de sus asociados.
Estas iniciativas sumarían 257 MW de capacidad y representarían inversiones estimadas en US$772 millones. Están ubicadas en Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Risaralda.
Los proyectos se encuentran en diferentes etapas de desarrollo: algunos avanzan en estudios de factibilidad y diseño, mientras otros están en construcción o en procesos relacionados con su conexión al sistema eléctrico.
La presentación de este nuevo grupo buscará ampliar las oportunidades de financiación y acercar los proyectos a potenciales inversionistas y aliados estratégicos.
Catalina Rueda Callejas, directora ejecutiva de CEERA, destacó la inclusión de los proyectos hidroeléctricos en la estrategia de promoción del Gobierno y su posible contribución a la seguridad energética: “Valoramos que el Gobierno Nacional esté incorporando proyectos hidroeléctricos de pequeña y mediana escala en su visión estratégica de país y abriendo espacios para que su aporte sea reconocido por inversionistas internacionales. Colombia tiene una enorme vocación hídrica, conocimiento técnico y proyectos concretos que pueden contribuir a fortalecer nuestra seguridad energética”, afirmó.
También puede leer: Medellín tendrá el megaproyecto de vivienda de lujo para adultos mayores más grande de Colombia: ya hay fecha de inauguración
La directiva agregó que esta participación permite mostrar el aporte que pueden tener estas iniciativas en la agenda de inversión y en el futuro energético del país.