Turismo de Cartagena dará el salto de calidad con nuevo aeropuerto: megaproyecto de $6,1 billones buscará inversión en la Milagro Week

Cartagena quiere seguir compitiendo entre los destinos turísticos más importantes de América Latina, pero ese crecimiento también plantea un desafío: contar con una infraestructura aeroportuaria capaz de recibir cada vez más viajeros y responder a las necesidades de las aerolíneas, el turismo y el transporte de carga.
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En medio de esa apuesta, Colombia llevará a Nueva York una de las iniciativas de infraestructura más ambiciosas para el Caribe: el Nuevo Aeropuerto de Cartagena-Bayunca, un proyecto que contempla un valor total estimado de $6,133 billones y una capacidad proyectada para atender hasta 17 millones de pasajeros.
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La iniciativa será presentada a potenciales inversionistas durante la primera edición de la Milagro Week, un encuentro que el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella realizará entre el 16 y el 19 de noviembre de 2026 en Nueva York. El objetivo es conectar proyectos colombianos con fondos de inversión, empresas, entidades financieras y capital internacional.
El evento hace parte de la Misión Crecer, estrategia gubernamental que busca impulsar la inversión y la productividad. El Gobierno anunció que presentará un portafolio de proyectos por $75 billones, entre iniciativas públicas y privadas, para buscar financiación y socios que permitan avanzar en su ejecución.
En ese paquete aparece el aeropuerto de Cartagena, una obra que podría cambiar la capacidad de conexión de la ciudad y fortalecer la actividad turística y empresarial de Bolívar.
Aeropuerto de Cartagena-Bayunca: así es el megaproyecto de $6,1 billones
La iniciativa denominada Nuevo Aeropuerto de Cartagena-Bayunca es un proyecto de iniciativa privada que contempla la construcción y operación de una terminal de pasajeros, una pista de aterrizaje y la infraestructura necesaria para atender operaciones aeroportuarias de pasajeros y carga.
De acuerdo con la ficha publicada por la Ventanilla Única de Inversión (VUI), adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el objetivo es sustituir y ampliar la capacidad que actualmente ofrece el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez.
El proyecto tiene un valor total publicado de $6,133 billones, distribuido en dos grandes componentes:
- CAPEX: $3,652 billones. Corresponde a la inversión de capital destinada al desarrollo de la infraestructura y las obras necesarias para construir el aeropuerto.
- OPEX: $2,481 billones. Hace referencia a los costos asociados con la operación del proyecto durante el periodo contemplado.
La capacidad proyectada es de hasta 17 millones de pasajeros, una cifra que permitiría atender un volumen considerablemente mayor de viajeros que el registrado actualmente por la terminal Rafael Núñez.
La propuesta está estructurada bajo un modelo de asociación público-privada (APP), con CACI–Conecta Caribe y Odinsa como originadores. La ficha de la VUI contempla una concesión de 30 años.
La iniciativa también identifica desafíos técnicos y ambientales propios de un proyecto aeroportuario desarrollado desde cero. Entre las consideraciones ambientales mencionadas por la VUI se encuentran los sistemas de tratamiento de aguas.
La dimensión del proyecto se entiende mejor al revisar el comportamiento del turismo y el transporte aéreo en Cartagena. Según cifras de la Aeronáutica Civil recopiladas por Cartagena Cómo Vamos, durante 2025 llegaron a la ciudad 3.815.429 pasajeros por vía aérea, frente a 3.711.748 en 2024. Esto representó un crecimiento de 2,8 % en un año.
De ese total, 3.078.519 correspondieron a llegadas nacionales y 736.910 a internacionales. Bogotá fue el principal punto de origen de los viajeros nacionales, con 1.854.801 pasajeros, mientras que Estados Unidos encabezó los mercados internacionales, con 279.533 llegadas.
Las cifras también muestran que Cartagena ocupa un lugar relevante dentro del transporte aéreo colombiano. En 2025 fue la tercera ciudad del país con mayor recepción de pasajeros, detrás de Bogotá y Medellín.
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El movimiento del aeropuerto también alcanzó un registro importante. El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez movilizó 7.756.298 pasajeros durante 2025, sumando los flujos de entrada y salida. El resultado representó un crecimiento de 3,27 % frente a 2024, según el operador aeroportuario.
La tendencia continuó durante 2026. La Alcaldía de Cartagena informó que, entre enero y julio, la ciudad recibió más de 2,2 millones de pasajeros por vía aérea, un aumento de 3 % frente al mismo periodo de 2025. Además, la ocupación promedio de los vuelos domésticos llegó al 85 %.
Otros proyectos de infraestructura que Colombia llevará a Nueva York
El nuevo aeropuerto de Cartagena no es la única iniciativa aeroportuaria que el Gobierno busca promover ante inversionistas internacionales durante la Milagro Week. Entre los proyectos incluidos en el portafolio también aparecen:
- El Dorado–Máximo Desarrollo, en Bogotá: contempla un valor total estimado de $12,69 billones y busca ampliar la terminal, incorporar posiciones para aeronaves y extender la pista norte.
- Puerta de Oro, en Barranquilla: iniciativa para modernizar y ampliar el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, con una inversión estimada de $3,1 billones reportada por la ANI.
- Aeropuertos del Suroccidente: proyecto que comprende intervenciones en los aeropuertos Alfonso Bonilla Aragón, que sirve a Cali, y Benito Salas, en Neiva, además de obras en Buenaventura. Su inversión total estimada es de $4,27 billones.
- Villeta-Guaduas-El Korán: corredor vial que busca fortalecer la conexión entre el centro del país y la Costa Caribe, con un CAPEX estimado de $5,5 billones.
- Villavicencio-Puerto Gaitán: corredor férreo de 193 kilómetros, con una inversión estimada de $16,6 billones, que busca mejorar la conexión multimodal de la Orinoquía.
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La Milagro Week pretende acercar estos proyectos a inversionistas que puedan aportar financiación, experiencia técnica y capacidades empresariales. El Gobierno anunció que el encuentro tendrá una meta de presentación de iniciativas por $75 billones y buscará convertir ese portafolio en oportunidades de negocio.