Valle del Cauca tendrá nuevo parque industrial con inversión de $500.000 millones: así será el megaproyecto

La llegada de nuevas inversiones empresariales puede convertirse en una de las claves para recuperar la actividad económica del Valle del Cauca y fortalecer su capacidad industrial. En medio de los retos que enfrenta el departamento para atraer capital, ampliar su infraestructura productiva y generar empleo, una nueva apuesta busca abrir espacio para compañías nacionales e internacionales que quieran instalar o expandir sus operaciones en el suroccidente colombiano.
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Se trata de Molinos 7, un parque industrial que desarrollará la compañía vallecaucana Drim Duit sobre el corredor Cali-Palmira. El proyecto contempla una inversión estimada de entre $350.000 millones y $500.000 millones y tendrá una primera etapa de más de 623.000 metros cuadrados. Con sus futuras fases, el complejo superará los 1,8 millones de metros cuadrados.
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La iniciativa llega en un momento especialmente importante para la economía regional. El Valle del Cauca es la tercera economía de Colombia y representa cerca del 10 % del producto interno bruto (PIB) nacional. Sin embargo, el departamento también enfrenta el desafío de recuperarse de las consecuencias del sismo del 10 de agosto de 2026.
Según estimaciones del Comité Intergremial y Empresarial del Valle (CIEV), ese evento ocasionó pérdidas por $19,5 billones y afectaciones en más de 16.000 empresas de 42 municipios.
Molinos 7: así será el nuevo parque industrial del Valle del Cauca
La primera etapa de Molinos 7 tendrá una extensión de 623.243 metros cuadrados, una superficie equivalente a aproximadamente 87 canchas de fútbol profesional. El proyecto contempla lotes de diferentes dimensiones, incluidos terrenos de gran formato para compañías que necesitan instalar plantas de producción, centros de distribución o complejos de operación logística.
La siguiente fase sumará más de un millón de metros cuadrados. De esta manera, cuando se complete su desarrollo, el parque industrial superará los 1,8 millones de metros cuadrados.
La inversión proyectada se ubica entre $350.000 millones y $500.000 millones. Estos recursos estarán destinados al desarrollo de la infraestructura necesaria para facilitar la llegada de nuevas compañías y la expansión de las que ya operan en la región.
Erika Jaramillo, gerente comercial de Drim Duit, explicó que la iniciativa busca responder a las necesidades de las empresas que requieren espacios para crecer y desarrollar sus actividades.
“Con Molinos 7 queremos aportar al crecimiento del Valle del Cauca mediante infraestructura que responda a las necesidades reales de las empresas. Creemos en el potencial de esta región y en su capacidad para atraer inversión, generar empleo y consolidarse como uno de los principales polos industriales y logísticos del país. Este proyecto es nuestra apuesta por construir las condiciones que permitan a las compañías crecer y desarrollar sus operaciones a largo plazo”, señaló.
El impacto esperado no se limita a la construcción de bodegas o la disponibilidad de terrenos. La iniciativa busca dinamizar actividades complementarias como transporte, logística, proveeduría, construcción y servicios empresariales, que pueden encontrar nuevas oportunidades a medida que se instalen compañías en el complejo.
Uno de los principales atributos del proyecto será su ubicación sobre el corredor Cali-Palmira, a pocos minutos del aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón. Desde ese punto, las empresas podrán conectarse con Cali, el puerto de Buenaventura y las principales vías que comunican al suroccidente colombiano con el centro y el sur del país.
La conectividad también se complementa con corredores como la Nueva Avenida Bicentenario, que fortalece los accesos desde el sur de Cali hacia la red vial Cali-Palmira.
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Estas conexiones son relevantes para las compañías que necesitan movilizar materias primas, distribuir productos y atender mercados nacionales e internacionales. La cercanía con infraestructura aeroportuaria y portuaria puede facilitar las operaciones de empresas industriales, comerciales y logísticas.
Molinos 7 también contempla condiciones específicas para facilitar la instalación de las compañías. Entre ellas se encuentran terrenos no inundables, disponibilidad de energía en firme y lotes listos para construir.
Esto último significa que las empresas podrán avanzar en la construcción de sus plantas, bodegas o instalaciones mientras continúa el desarrollo del urbanismo general del parque.
El proyecto también ofrecerá terrenos de distintos tamaños para atender tanto a compañías regionales que buscan ampliar sus operaciones como a grandes organizaciones que necesitan superficies industriales de mayor formato. Además, contempla una reserva de tierra para futuras etapas, con el propósito de que las empresas puedan crecer sin tener que trasladarse a otro complejo.
Beneficios tributarios para nuevas inversiones en Palmira
Otro elemento que puede resultar atractivo para las empresas interesadas en instalarse en esta zona son los incentivos tributarios previstos para nuevas inversiones privadas en municipios afectados por el sismo de agosto de 2026.
El Decreto 1413 de 2026 estableció un régimen transitorio de beneficios tributarios que contempla, entre otras medidas, una depreciación fiscal acelerada del 50 % anual para determinados activos productivos que entren en funcionamiento durante 2026 y 2027.
En términos sencillos, la depreciación fiscal permite reconocer el desgaste o la pérdida de valor de determinados activos utilizados en la actividad empresarial. Un esquema acelerado permite llevar ese reconocimiento a un periodo más corto, bajo las condiciones establecidas en la norma.
A nivel municipal, Palmira cuenta con el Acuerdo 003 de 2025, que contempla exenciones tributarias para empresas nuevas y en expansión que cumplan los requisitos establecidos. Entre las condiciones se encuentra la vinculación de trabajadores residentes en el municipio.
Estos instrumentos pueden representar oportunidades adicionales para las compañías que evalúen establecerse en el parque industrial. Sin embargo, el acceso a los beneficios depende del cumplimiento de los requisitos, las condiciones y la vigencia de cada régimen.
Guajira 7: el antecedente de Drim Duit en el Valle del Cauca
Molinos 7 no es la primera apuesta de Drim Duit por el desarrollo de infraestructura industrial en el departamento. La compañía, fundada en 2011 y especializada en parques industriales de gran formato, cuenta con el antecedente de Guajira 7.
Este parque tiene 560.000 metros cuadrados desarrollados y comercializados en su totalidad. Actualmente operan allí más de 20 empresas nacionales e internacionales, entre ellas Dollarcity, Ara, Sika, Aluminios Aragón, Healthy América y Texaco.
De acuerdo con la compañía, la llegada de estas organizaciones ha contribuido a movilizar aproximadamente US$300 millones en inversión y a fortalecer la actividad empresarial del corredor Cali-Palmira.
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Mateo Madriñán, vicepresidente comercial de Drim Duit, destacó la experiencia como una referencia para el nuevo proyecto: “Este antecedente demuestra el potencial de la región para recibir operaciones de compañías de diferentes sectores y dimensiones, y constituye una referencia para la nueva apuesta que ofrecemos al mercado nacional”, indicó.