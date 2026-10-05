Relevante | Bancolombia compra parque logístico en Bogotá a la firma Logistic Properties of the Americas

Bancolombia, filial de Grupo Cibest, cerró un acuerdo para comprarle un parque logístico en Bogotá a la compañía Logistic Properties of the Americas (LPA).
Se trata de un portafolio de instalaciones en el Parque Logístico Calle 80, cuya transacción se pactó por un monto en efectivo de $500.000 millones y prevé su perfeccionamiento definitivo a comienzos del cuarto trimestre de 2026, una vez se cumplan las condiciones para este tipo de operaciones corporativas.
Los activos objeto de la operación comprenden cinco edificios de bodegas e instalaciones logísticas que suman cerca de 1,26 millones de pies cuadrados, las cuales operan con ocupación total arrendadas a empresas multinacionales de primer nivel.
El precio de venta acordado representa una tasa de capitalización (cap rate) vigente del 8,2 % y se ubica dentro de un margen aproximado del 5 % frente al último avalúo técnico independiente practicado al complejo.
Detalles del negocio con el que Bancolombia compra parque logístico en Bogotá
Con este negocio, LPA prevé obtener alrededor de US$70 millones en recursos netos distribuibles después de impuestos para reorientar su estrategia de asignación de capital hacia submercados clave en México, aprovechando además una apreciación acumulada de cerca del 14 % en el peso colombiano frente al dólar en lo corrido del año.
Para la firma desarrolladora, este traspaso marca su tercera enajenación de activos maduros en lo transcurrido de 2026, elevando el volumen global de desinversiones completadas y anunciadas por encima de los US$300 millones, tras concretar la venta de Parque Logístico Lima Sur en Perú por US$145 millones y acordar la salida de Bodegas Aurora en Costa Rica por US$6,6 millones.
Esteban Saldarriaga, director ejecutivo de LPA, destacó que la operación valida la capacidad de la firma para generar valor a lo largo del ciclo inmobiliario y acelerar su foco hacia corredores industriales estratégicos como la Carretera Federal 57D entre México y Estados Unidos.
«Colombia sigue siendo un mercado de crecimiento importante para LPA, donde tenemos la intención de desarrollar y operar selectivamente activos logísticos”, dijo Saldarriaga.
Y añadió: “Esta transacción avanza en nuestra evolución gradual hacia un modelo de bajo capital (capital-light) en geografías seleccionadas a través de asociaciones con inversionistas institucionales que reconocen la solidez de la marca de LPA y su trayectoria constante de éxito en la región».
Tras la venta de este parque logístico en Bogotá a Bancolombia, LPA conservará una posición estratégica en el complejo de la capital colombiana.
El acuerdo contempla que la firma mantendrá un lote urbanizado con servicios e infraestructura vial lista para edificación vertical, con capacidad para desarrollar cerca de 1,08 millones de pies cuadrados adicionales dentro del Parque Logístico Calle 80.
Asimismo, continuará ejerciendo como administrador general de todo el parque inmobiliario, asumiendo el manejo operativo, la atención a los arrendatarios y la provisión de servicios, labor por la cual devengará de Bancolombia una comisión de administración de instalaciones equivalente al 1,5 % de los ingresos por rentas.
Guillermo Zarco, gerente de país de LPA para Colombia, puntualizó que la zona se ha consolidado como un nodo logístico indispensable para grandes compañías regionales y multinacionales, por lo que el esquema acordado permitirá atender la demanda insatisfecha por bodegas modernas en el corredor occidental de Bogotá mientras se abre una nueva etapa constructiva en el terreno remanente.
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