La industria global de pagos transfronterizos se reúne en CrossTech World 2026, que se celebra del 16 al 19 de noviembre en el Nobu Hotel at Eden Roc, en Miami Beach, Estados Unidos.
El evento reúne a ejecutivos de alto nivel, líderes de instituciones financieras, bancos, compañías de remesas, fintechs, proveedores de tecnología, inversionistas y expertos del sector para analizar los principales cambios que están redefiniendo la manera en que el dinero se mueve entre países.
En esta edición se espera la participación de cerca de 600 asistentes, con representación de compañías como Visa, Mastercard, MoneyGram, UniTeller, Paysend y otras organizaciones que forman parte del ecosistema global de pagos.
Más de 17 años conectando a la industria
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CrossTech, anteriormente conocida como IMTC (International Money Transfer Conferences), cuenta con más de 17 años de trayectoria reuniendo a los principales actores de la industria de remesas y pagos internacionales.
Ha evolucionado junto con el mercado, incorporando a nuevos participantes del ecosistema financiero, desde bancos y operadores tradicionales hasta fintechs, compañías de infraestructura tecnológica y proveedores de soluciones basadas en activos digitales.
Durante estos años, CrossTech ha construido una comunidad internacional que conecta empresas y tomadores de decisiones, facilitando el intercambio de conocimiento, el desarrollo de alianzas estratégicas y la identificación de nuevas oportunidades de negocio.
Su conferencia insignia, CrossTech World, se celebra anualmente en Miami y se ha convertido en un punto de encuentro para compañías que buscan expandir sus operaciones, establecer relaciones comerciales y comprender hacia dónde se dirige el mercado global.
¿Qué temas marcarán el futuro de los pagos internacionales?
La edición 2026 aborda algunas de las principales transformaciones que enfrenta la industria, incluyendo la adopción de stablecoins, el uso de inteligencia artificial en servicios financieros, la evolución de las remesas, los pagos en tiempo real, la interoperabilidad entre sistemas y los nuevos desafíos regulatorios y de seguridad.
El programa incluye conferencias, paneles de discusión y talleres especializados en los que expertos internacionales comparten experiencias, tendencias y perspectivas sobre el futuro del sector.
Uno de los principales objetivos es analizar cómo estas innovaciones pueden contribuir a que las transferencias internacionales sean más rápidas, eficientes, accesibles y seguras, tanto para personas como para empresas.
Pero más allá de las conferencias, uno de los principales atractivos de CrossTech World es su enfoque en las conexiones empresariales. El encuentro está diseñado para facilitar conversaciones entre ejecutivos y tomadores de decisiones que buscan desarrollar nuevos corredores de pago, identificar socios comerciales, explorar mercados internacionales, conocer soluciones tecnológicas y establecer alianzas estratégicas.
A diferencia de los eventos masivos, CrossTech World apuesta por un formato especializado que permite una interacción más cercana entre los participantes y facilita el desarrollo de relaciones comerciales de largo plazo.
Para América Latina, y particularmente para Colombia, la evolución de los pagos transfronterizos representa oportunidades importantes en materia de remesas, comercio internacional, inclusión financiera y transformación digital. La creciente participación de fintechs, bancos y empresas de tecnología financiera en el desarrollo de soluciones para mover dinero entre países está impulsando nuevos modelos de negocio y una mayor competencia en el sector.
En este contexto, CrossTech World ofrece a las compañías de la región la posibilidad de conectarse directamente con actores internacionales, conocer nuevas tecnologías y explorar alianzas que les permitan fortalecer su presencia en el mercado global.
Fintech Fest 2027 con enfoque en emprendimiento
CrossTech ya prepara su próximo evento internacional: Fintech Fest 2027, que se celebrará el 14 y 15 de abril de 2027 en Miami Ironside, Miami, Estados Unidos. A diferencia de CrossTech World, que reúne al ecosistema global de pagos transfronterizos y remesas, Fintech Fest tendrá un enfoque en el emprendimiento, las nuevas tecnologías y los modelos de negocio que están transformando el futuro de los servicios financieros.
El encuentro reunirá a fundadores de startups, líderes de fintechs, bancos, inversionistas y proveedores de infraestructura tecnológica para explorar nuevas oportunidades de negocio, conocer soluciones emergentes y fomentar la colaboración entre empresas consolidadas y nuevos actores del mercado.
La programación incluirá talleres especializados, conversaciones sobre tendencias emergentes, espacios de networking y un Startup Showcase, en el que nueve emprendimientos tendrán la oportunidad de presentar sus propuestas ante representantes de la industria.