Las inscripciones al XXIII Congreso Nacional de la Infraestructura se agotaron una semana antes de su instalación, un hecho que se registra por primera vez en la historia del evento, que se realizará del 25 al 27 de noviembre en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias.
El encuentro, organizado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), reunirá durante tres días al Gobierno Nacional, gobernadores, alcaldes de las principales ciudades, representantes de la banca multilateral y empresarios del sector privado.
La edición de este año tendrá especial relevancia al convertirse en el primer gran encuentro de la infraestructura con el nuevo Gobierno, bajo el concepto Del plan a la obra. Además, la edición de 2025 congregó a 3.500 asistentes, mientras que este año el aforo se completó anticipadamente.
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Congreso buscará concretar compromisos para la infraestructura del país
La presidenta ejecutiva de la CCI, Tatyana Orozco, destacó que el agotamiento anticipado de los cupos refleja el interés del país por discutir el desarrollo de nuevas obras y avanzar en compromisos concretos para el sector.
“Que las inscripciones se agoten una semana antes demuestra cuánto quiere el país hablar de obras terminadas. En Cartagena vamos a reunir al Gobierno, a las regiones, al sector privado y a la banca multilateral para acordar compromisos con responsable y fecha”.
La agenda estará dividida en tres ejes: Colombia conectada, Colombia competitiva y Colombia confiable. Durante las jornadas se abordarán temas relacionados con infraestructura de transporte, financiación sostenible, asuntos ambientales y sociales, integración regional y cooperación internacional.
Como novedad, la CCI presentará CeCI, una asistente virtual de networking que acompañará a los participantes durante el Congreso.
Así, quienes no alcanzaron a inscribirse podrán seguir las actividades a través de las redes sociales de la CCI y en Valora Analitik como medio oficial del evento.