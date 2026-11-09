Congreso CCI 2026: infraestructura, financiación y seguridad jurídica, los tres ejes que marcarán la agenda del sector en Colombia

El futuro de la infraestructura en Colombia pasará por tres grandes desafíos: terminar las obras que ya están contratadas, encontrar nuevas fuentes de financiación ante las restricciones fiscales y establecer reglas claras que permitan atraer inversión y garantizar la continuidad de los proyectos. Estos serán los ejes del XXIII Congreso Nacional de la Infraestructura, organizado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), que se realizará del 25 al 27 de noviembre de 2026 en el Centro de Convenciones de Cartagena, bajo el lema Colombia conectada y sin fronteras: del plan a la obra.
La agenda, que reunirá a representantes del Gobierno Nacional, autoridades territoriales, empresarios, inversionistas, organismos multilaterales y expertos nacionales e internacionales, busca poner sobre la mesa una discusión que va más allá de los anuncios de nuevas obras: cómo convertir la planeación en ejecución, asegurar los recursos y construir condiciones de confianza para que la infraestructura vuelva a consolidarse como uno de los motores del crecimiento económico, la competitividad y la generación de empleo.
Tatyana Orozco, presidenta ejecutiva de la CCI, resalta que el encuentro tendrá tres líneas temáticas que conectan sus jornadas: terminar lo que el país ya empezó, financiar lo que sigue sin presionar el presupuesto público y establecer reglas claras para la próxima generación de proyectos. Así, la discusión adquiere especial relevancia en un contexto de restricciones fiscales, necesidades de inversión y transición hacia un nuevo ciclo de gobierno.
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Día 1: Colombia conectada abre con temas sobre obras pendientes, concesiones y reconstrucción regional
La primera jornada, el miércoles 25 de noviembre, estará dedicada a identificar qué proyectos puede entregar Colombia en 2027 y cuáles requieren decisiones urgentes para superar retrasos, dificultades de ejecución o problemas de articulación institucional. El punto de partida será el programa de autopistas de cuarta generación (4G), que, de acuerdo con la CCI y cifras de la ANI a septiembre de 2026, registra un avance del 93 %, con 30 proyectos y $67 billones invertidos.
El dato es relevante porque evidencia el volumen de recursos y capacidades que ya están comprometidos en el desarrollo de infraestructura de transporte, pero también pone de presente la importancia de culminar las obras para materializar sus beneficios económicos y sociales. A esto se suma el papel del programa 5G y la necesidad de mantener el ritmo de ejecución de los proyectos concesionados. Las obras 4G y 5G sostienen actualmente 35.700 empleos, mientras que el programa 4G ha generado más de 200.000 puestos de trabajo.
La instalación estará a cargo de Tatyana Orozco como presidenta ejecutiva del gremio y contará con la participación de José Manuel Restrepo, vicepresidente de la República, quien presentará la conferencia El milagro de la misión crecer. Posteriormente, el panel Reconstruir a Colombia: infraestructura para unir territorios y oportunidades reunirá a representantes del Fondo Milagro, Grupo Argos y las gobernaciones de Chocó, Valle del Cauca y Antioquia.
Este espacio permitirá abordar las necesidades de conectividad y reconstrucción del occidente del país, así como el papel de la infraestructura para cerrar brechas territoriales. Uno de los proyectos que tendrá especial atención será el túnel del Toyo, que hace parte de las obras que han vuelto a moverse durante las primeras semanas del nuevo Gobierno.
La agenda también contempla la intervención de Elsa Noguera, ministra de Transporte, con la conferencia De la planeación a la ejecución: el rumbo de la infraestructura en Colombia, y una discusión sobre el futuro de las concesiones con Ricardo Ayerbe, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Más adelante, los directores de Aerocivil, Invías y Cormagdalena analizarán el futuro de la conectividad desde una visión conjunta de los distintos modos de transporte.
La mirada regional tendrá un espacio protagónico con los alcaldes de Barranquilla, Cartagena, Medellín, Cali y Manizales, quienes presentarán los avances de sus programas de infraestructura. La discusión será especialmente importante para conocer cómo las ciudades están priorizando sus inversiones en movilidad, transporte y desarrollo urbano, y qué oportunidades existen para articular los proyectos locales con las grandes apuestas nacionales.
Día 2: Colombia competitiva, centro de la segunda jornada
El jueves 26 de noviembre, el Congreso trasladará la discusión hacia uno de los principales obstáculos para el desarrollo de infraestructura: la disponibilidad de recursos. La pregunta será cómo financiar los proyectos que Colombia necesita desde 2027 sin incrementar la presión sobre las finanzas públicas, en un escenario en el que la inversión en infraestructura de transporte representa actualmente cerca del 1 % del PIB, frente a niveles próximos al 3 % registrados una década atrás, según cifras de ANIF, el Consejo Privado de Competitividad, Eafit y otros centros de pensamiento.
A su vez, la dimensión fiscal también será determinante: el Presupuesto General de la Nación para 2027 aprobado por decreto por $634,9 billones, refleja la magnitud de las necesidades de gasto público y la importancia de buscar esquemas complementarios para desarrollar proyectos estratégicos. En ese contexto, la CCI identifica 72 proyectos de infraestructura en diferentes regiones del país que requieren alternativas de financiación y condiciones que permitan movilizar capital.
La jornada reunirá a representantes del Gobierno, el sector privado y organismos multilaterales para discutir mecanismos de inversión, financiación sostenible y cooperación internacional. Entre los espacios centrales estará el panel Una nueva agenda de infraestructura: los nuevos sectores de la CCI, con participación del Departamento Nacional de Planeación, los ministerios de Vivienda y Minas y Energía, y representantes de la industria.
También se abordará la relación entre infraestructura, sostenibilidad y gestión ambiental y social. El panel Una nueva visión ambiental y social reunirá a los ministros del Interior y Ambiente, la Sociedad Portuaria de Buenaventura y Sacyr, mientras que la agenda contempla una intervención de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) sobre su alianza con la CCI para impulsar infraestructura sostenible.
Otro de los asuntos relevantes será la conexión entre Colombia y los mercados internacionales. La reconstrucción de Venezuela, las oportunidades de cooperación regional y el papel de la banca multilateral tendrán espacios propios. Representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y KfW analizarán las condiciones que requiere el país para atraer más financiación y acelerar el desarrollo de proyectos.
A esta conversación se sumará el panel El nuevo mapa de la financiación: sostenibilidad para la infraestructura en Colombia, con representantes del Fondo Verde para el Clima, BlackRock y el sector inmobiliario. El propósito será examinar cómo los recursos privados, los instrumentos de deuda y las fuentes de financiación climática pueden ampliar las posibilidades de inversión en un sector que demanda capital de largo plazo.
Día 3: Colombia confiable tendrá foco en seguridad jurídica y compromisos para el próximo ciclo de inversión
La tercera jornada, el viernes 27 de noviembre, tendrá un enfoque institucional y de largo plazo: definir las condiciones que necesita el sector para mantener la inversión, dar continuidad a los proyectos y fortalecer la confianza entre el Estado y los inversionistas. La discusión sobre seguridad jurídica será uno de los puntos centrales, especialmente por su impacto en los contratos de concesión, los pagos oportunos, la estabilidad de las reglas y la estructuración de nuevas iniciativas.
El presidente del Congreso de la República, Honorio Henríquez, participará en la conferencia Infraestructura y seguridad jurídica: una mirada desde la agenda legislativa, en un espacio que buscará identificar las decisiones normativas necesarias para dar certidumbre a los proyectos. Se trata de una discusión particularmente relevante para un sector que requiere horizontes de inversión de largo plazo y condiciones contractuales estables.
La financiación volverá a ocupar un lugar destacado con el panel Oportunidades para la financiación de infraestructura, que contará con María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval; Pablo Cano, gerente de infraestructura de Patria Investments; Álvaro Manotas, CEO de CAF-AM Ashmore Colombia, y Rafael Herz, presidente encargado de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN). El encuentro permitirá contrastar las perspectivas de la banca, los fondos de inversión y las entidades especializadas en financiación de infraestructura sobre las oportunidades que ofrece Colombia.
La conversación tendrá además una dimensión internacional con la participación de Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, quien analizará los retos y oportunidades para América Latina y el Caribe. Asimismo, Young Tae Kim, secretario general del Foro Internacional de Transporte, abordará la competitividad y sostenibilidad del sector transporte, dos variables determinantes para mejorar la integración regional y la posición del país frente a los mercados internacionales.
Otro de los momentos importantes será el panel Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030: la visión del sector privado, en el que participarán representantes del Consejo Gremial Nacional, el Grupo Empresarial Puerto de Barranquilla, Corficolombiana y Odinsa. La discusión permitirá conocer las prioridades empresariales frente a la hoja de ruta del próximo cuatrienio y las condiciones que consideran necesarias para convertir las apuestas de desarrollo en proyectos ejecutables.
La agenda también ampliará el panorama de oportunidades de negocio con representantes de Ecuador, Perú y Chile, quienes compartirán experiencias y perspectivas sobre el desarrollo de infraestructura en la región. A esto se sumará el panel Colombia y Estados Unidos: socios para el desarrollo de la infraestructura, con representantes de los gobiernos de ambos países, que pondrá sobre la mesa las posibilidades de cooperación e inversión bilateral.
Uno de los espacios que aportará una perspectiva diferente será la conferencia De Cartagena al corazón de Artemis II, a cargo de Liliana Villarreal, ingeniera colombiana y directora de aterrizaje y recuperación de Artemis II. Su participación permitirá conectar el talento de la ingeniería nacional con proyectos de alcance internacional y mostrar las posibilidades de proyección profesional de los especialistas colombianos.
El cierre del Congreso estará marcado por la presentación de los denominados Compromisos de Cartagena, una relatoría que, de acuerdo con la guía de la CCI, se dará a conocer el viernes 27 de noviembre a las 5:30 p. m. y deberá incluir responsables y fechas para cada compromiso. Este será uno de los resultados más importantes del encuentro, pues buscará trasladar las discusiones de los tres días a una agenda concreta de trabajo entre el Gobierno, las regiones y el sector privado.
La programación contempla el cierre institucional a cargo del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, cuya participación está sujeta a confirmación en la agenda oficial.
Una discusión que trasciende el transporte
Aunque la infraestructura de transporte será uno de los grandes protagonistas, el Congreso también refleja una ampliación de la conversación hacia sectores como vivienda, energía, puertos, aeropuertos, infraestructura digital y sostenibilidad. Esta perspectiva responde a la necesidad de entender la conectividad como una condición transversal para el desarrollo productivo y la competitividad de las regiones.
La inclusión de nuevos sectores en la agenda de la CCI, con participación de los ministerios de Vivienda y Minas y Energía y del Departamento Nacional de Planeación, apunta precisamente a construir una visión más amplia de las necesidades de inversión del país. En ese sentido, la infraestructura no se limita a carreteras y concesiones, sino que comprende las redes y capacidades que permiten conectar mercados, garantizar servicios y generar nuevas oportunidades económicas.
La sostenibilidad ambiental y social también tendrá un papel relevante, especialmente por los desafíos que enfrentan los proyectos en materia de licenciamiento, relacionamiento con las comunidades y protección de los territorios. A esto se suman la innovación tecnológica, la internacionalización de la ingeniería colombiana y la formación del talento humano que necesitará la próxima generación de obras.
La CCI llega a esta edición con una agenda que busca conectar las necesidades inmediatas de ejecución con las decisiones estructurales que determinarán el futuro del sector entre 2026 y 2030. La guía de comunicación destaca que la infraestructura vuelve a ser un motor de desarrollo cuando Gobierno, territorios y empresas trabajan de manera articulada.
De este modo, el XXIII Congreso Nacional de la Infraestructura buscará responder una pregunta que será determinante para el país en los próximos años: ¿cómo pasar de los proyectos planeados y anunciados a obras terminadas, financiadas y capaces de transformar la economía y la calidad de vida de los colombianos?