Air-e pagó $300.000 millones a generadoras térmicas para aliviar estrés de caja: el problema sigue sin resolverse

La empresa de servicios públicos del Caribe, Air-e, pagó $300.000 millones a empresas generadoras de energía. De esta manera, cubrió la totalidad de sus obligaciones correspondientes a octubre de 2026 y elevó a 89 % el porcentaje de pago de las deudas acumuladas hasta septiembre.
Debe recordarse que esta compañía mantiene grandes deudas con las empresas generadoras de energía. Según el Gobierno Nacional, las obligaciones totales de la empresa ascienden a cerca de $6 billones. Sin embargo, el Gobierno movilizará recursos de hasta $1,2 billones para avanzar en el pago de esta suma y reducir así la presión sobre el flujo de caja de las compañías acreedoras.
El docente de la Universidad de los Andes y experto en asuntos energéticos, Sergio Cabrales, manifestó que los recursos por $300.000 millones, con los que se saldaron las obligaciones de octubre y parte de las de septiembre, se canalizaron mediante el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, entidad que tiene intervenida a la compañía desde 2024.
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La prioridad de estos pagos serán los generadores térmicos, con el propósito de que puedan comprar combustible y continúen suministrando energía al sistema durante el fenómeno de El Niño.
“La cartera total del mercado de energía mayorista descendió de $4,72 billones registrados el 30 de octubre a $4,36 billones al 6 de noviembre de 2026”, expresó Cabrales.
El experto añadió que las obligaciones mensuales de Air-e con los agentes térmicos se encuentran entre $270.000 millones y $340.000 millones. Por lo tanto, aunque estos pagos representan un alivio para las generadoras térmicas y otros agentes del mercado mayorista de energía, todavía no está resuelto el problema estructural de la compañía ni la recuperación de la cartera que mantiene con otras empresas del sector.
En el proceso que ha tenido Air-e, el Ministerio de Hacienda ha estado inmerso en varias medidas para saldar las obligaciones de la compañía. El mismo ejecutivo señaló que el Congreso le aprobó una adición de $3,8 billones que serían destinados a atender a las víctimas del terremoto del 10 de agosto de 2026 y obligaciones en el sector energético.
En cuanto a las necesidades del sector energético, en el debate en el legislativo realizado en octubre, Gómez aseguró que, al 30 de septiembre de 2026, las deudas de Air-e ascendían a $6,3 billones, de los cuales $1,77 billones correspondían a obligaciones con las generadoras térmicas.
Según el Ministerio de Hacienda, estas plantas no tienen toda la liquidez necesaria para comprar el combustible que requieren para generar energía y atender las mayores presiones que enfrentaría el sistema eléctrico por el fenómeno de El Niño.
Esto se debe a que, si disminuye el nivel de los embalses, también se reduce la capacidad de generación de las hidroeléctricas. En consecuencia, se requiere un mayor respaldo de las plantas térmicas, que operan con gas y otros combustibles, para garantizar el suministro de energía.
Las cifras del Ministerio fueron más allá al señalar que Colombia ya importa cerca de un tercio del gas que consume. Por estas razones, durante su presentación ante las comisiones económicas, el titular de Hacienda dijo que la propuesta de trasladar $1,2 billones no implicaría un aumento del Presupuesto, sino una reasignación de recursos al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos para pagarles a las térmicas.
Para la entidad, esta medida permitiría reactivar la cadena de pagos antes del periodo de mayor presión sobre el sistema eléctrico por el fenómeno de El Niño, cuya incidencia, según las previsiones, sería más contundente hacia finales de 2026.
Cabe recordar que, durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, las térmicas suministraron parte de la energía que Air-e comercializaba posteriormente. Sin embargo, ni las térmicas ni otras empresas recibían la retribución o los pagos de Air-e por la venta de su energía. Esta situación se presentó bajo la administración de la Superintendencia de Servicios Públicos, tras la intervención de Air-e en 2024.