Econexia, la plataforma de conexiones y negocios de Corferias realizará en noviembre sus dos últimas ruedas de negocios del año. La primera, para empresas de industria, construcción, energía y medio ambiente, será del 17 al 20 de noviembre y la segunda, para el sector de agroindustria y alimentos, irá del 24 al 27 de noviembre. Antes de estas dos citas, la plataforma hizo este año las ruedas de negocio de industrias creativas y culturales en julio, la de moda y confección en agosto y la de estilo de vida y consumo a comienzos de noviembre.
Según cifras de Econexia, en la rueda de industrias creativas y culturales participaron más de 320 oferentes y cerca de 440 demandantes, que agendaron más de 600 citas y reportaron expectativas de negocio por más de $450 millones.
Los dos ecosistemas que cierran el año
En el calendario de 2025, el ecosistema que abre las ruedas de noviembre se llamaba industria, construcción y medio ambiente. Este año también incluye la energía y su rueda reúne a empresas de esas cadenas que buscan proveedores o compradores. Una semana después, la de agroindustria y alimentos hará lo mismo con productores, transformadores y comercializadores del sector.
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Las dos ruedas son virtuales, cada empresa se inscribe en la plataforma como oferente o demandante, revisa los perfiles de sus posibles contrapartes y agenda reuniones uno a uno, que se hacen en línea durante los cuatro días de cada rueda.
Destacado: Econexia de Corferias conectó a empresas creativas colombianas con compradores de México, España y Chile.
Además de las ruedas de negocios, Econexia ofrece vitrinas virtuales y contenido especializado para empresarios y emprendedores y articula más de 40 ferias y eventos de Corferias en sus seis ecosistemas. La inscripción para las ruedas de noviembre se hace en econexia.com.