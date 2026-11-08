Primera línea del Metro de Bogotá supera 84 % de avance y completa puente ferroviario en la NQS con calle 8 sur

La primera línea del Metro de Bogotá registra un avance superior a 84 % en su ejecución. Así lo informó el Distrito, que también anunció la finalización de la fundición del puente ferroviario ubicado en la NQS con calle 8 sur. Esto permitirá avanzar en la continuidad del viaducto de la primera línea del sistema de transporte.
El gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leónidas Narváez, manifestó que estas labores se han desarrollado durante 24 horas del día. Agregó que, además de los trabajos de construcción, se implementaron planes de manejo de tráfico que permitieron mantener la movilidad en este sector de la NQS.
Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló que los trabajos se concentrarán en completar los viaductos de los tramos restantes y las estaciones. También indicó que ya no quedan estructuras de la magnitud del viaducto principal por construir, luego de la finalización del puente de la calle 26 y de la estructura ferroviaria de la NQS con calle 8 sur.
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El puente alcanzó una longitud de 159 metros y está integrado por tres vanos: dos laterales de 45 metros cada uno y uno central de 69 metros.
“Para responder a estas condiciones el puente fue construido mediante el método de voladizos sucesivos, una técnica que permite ejecutar puentes de grandes luces sin recurrir a apoyos temporales intermedios”, explicó el Distrito.
La Alcaldía informó que el vaciado de la dovela de cierre comenzó a las 11:00 p. m. del sábado 7 de noviembre. Para este procedimiento se utilizaron 28 metros cúbicos de concreto y las labores tuvieron una duración aproximada de cuatro horas.
“El puente forma parte del conjunto de obras que la línea 1 del Metro de Bogotá desarrolla en este sector de la ciudad. Allí también se construyen la estación Sena del Metro, la estación BRT Sena de TransMilenio, que estará integrada con la estación Metro, y un puente metálico de 219 metros que permitirá integrar la estación Sena con el puente construido mediante voladizos sucesivos”, señaló la Alcaldía.
Finalmente, el gerente de la Empresa Metro manifestó que se estima que en cerca de nueve meses estará terminado todo el puente desde el inicio de su cimentación.