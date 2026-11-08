Netflix y sus aliados invertirán más de US$300 millones en el Bogotá Content City, anuncia vicepresidente

El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, anunció que la productora Madrid Content City y Netflix invertirán más de US$300 millones en el Bogotá Content City.
A través de sus redes sociales, el funcionario señaló que este espacio estará destinado a la producción de contenidos audiovisuales internacionales desde Colombia.
“Esta inversión es una muestra de la confianza que genera el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y una oportunidad para traer empleo, desarrollo y competitividad”, afirmó en su cuenta de X.
Recibe nuestro boletín en tu correo
El anuncio se produjo en el marco de una visita que Restrepo realiza a Madrid, España, con la finalidad de promover este tipo de proyectos y atraer inversiones para el desarrollo de la industria audiovisual en Colombia.
Según mencionaron los inversionistas españoles en el video publicado por el vicepresidente, España ha apostado por la industria audiovisual en Colombia con inversiones que alcanzan US$340 millones. Estos recursos se han destinado no solo a la producción de series, sino también al desarrollo de infraestructura.
Destacado: Netflix se queda con los derechos del Mundial 2030 en España y da un golpe en el negocio de las transmisiones deportivas
Por su parte, el ministro de Comercio, Miguel Gómez Amín, agregó que España es el tercer país del mundo en producción de series y películas y señaló que esta inversión abre nuevas oportunidades para Colombia en dicha industria.