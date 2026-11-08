Gobierno De la Espriella firma plan para construir 13 colegios por concesión en Cali y Soacha: se invertirán $887.000 millones

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Ministerio de Educación firmaron acuerdos para estructurar 13 proyectos de infraestructura educativa en Soacha y Cali, que representarían inversiones cercanas a $887.000 millones.
El esquema mediante el cual se desarrollarán estas iniciativas será el de asociaciones público-privadas (APP). Bajo este modelo, un actor privado se encargaría de diseñar, construir y mantener las instituciones educativas, mientras que el Estado realizaría los pagos correspondientes con recursos públicos, de acuerdo con las condiciones establecidas en los contratos.
El equipo de la Presidencia de la República manifestó que la ANI será la entidad encargada de hacer seguimiento a estos proyectos.
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En Soacha se contempla la construcción de seis colegios: Prado Vega, Torrentes, Ciudadela Sucre y otros tres ubicados en Ciudad Verde. Estas obras representarían inversiones por $467.000 millones.
Según el Gobierno, las instituciones beneficiarían directamente a 7.680 estudiantes y tendrían un alcance potencial de cerca de 100.000 personas que habitan en el entorno de los colegios.
Por su parte, en Cali se contempla la reconstrucción y adecuación de siete instituciones educativas existentes, con inversiones estimadas en $420.000 millones. Estas intervenciones beneficiarían a 6.700 estudiantes.
En conjunto, los proyectos de Soacha y Cali beneficiarían a más de 14.300 estudiantes, de acuerdo con las cifras entregadas por el Gobierno De la Espriella.
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“Ahora seguirá la estructuración técnica, la firma de los contratos y la ejecución física de las obras. Las fechas de entrega se anunciarán únicamente cuando los contratos estén definidos y los cronogramas correspondan a los tiempos reales”, afirmó el vocero de la Presidencia.