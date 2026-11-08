Entrevista | Autopistas del Café se prepara para terminar su concesión en 2027: esto pasará con las vías del Eje Cafetero

La concesión Autopistas del Café se acerca a una de las etapas más importantes de su historia: la finalización de un contrato que durante cerca de 30 años estuvo a cargo de la construcción, operación y mantenimiento de corredores estratégicos para la movilidad del Eje Cafetero.
El cierre de esta etapa abre interrogantes sobre el futuro de la infraestructura vial, su administración y los recursos que se necesitarán para garantizar su conservación. También pone sobre la mesa los proyectos que deberán impulsarse para mejorar la conexión entre Caldas, Risaralda y Quindío, así como la salida de la región hacia el puerto de Buenaventura.
Valora Analitik conversó con Mauricio Vega, gerente de Autopistas del Café, durante el foro Eje cafetero conecta, organizado por este medio.
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En la conversación, Vega señaló que todavía no existe una fecha definitiva para la terminación del contrato, pues esta dependerá del modelo financiero que incorpora el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2026.
Destacado: Autopistas del Café entrega balance de su concesión antes de revertir la infraestructura al Estado
¿Cuándo terminará oficialmente la concesión Autopistas del Café? Así será la entrega
De acuerdo con el gerente, la fecha de finalización se conocerá durante los primeros días de 2027, cuando se incorpore al modelo financiero el dato definitivo del IPC correspondiente a 2026. Con esa información se podrá establecer cuándo se cumplen las condiciones económicas previstas en el contrato.
Aunque, con las proyecciones actuales, se prevé la terminación podría darse hacia mediados o durante el segundo semestre de 2027.
Por otra parte, uno de los principales retos de esta transición será garantizar que las carreteras queden en condiciones adecuadas para continuar prestando servicio una vez termine la administración del concesionario.
Vega aseguró que Autopistas del Café lleva varios años preparando el proceso de entrega y que este se realizará siguiendo las obligaciones establecidas en el contrato de concesión.
“La entrega será acatando al pie de la letra lo que dice el contrato de concesión. Llevamos varios años preparándonos para ello, dejando el corredor en el estado que el contrato lo prevé”.
La discusión sobre la entrega también está relacionada con quién asumirá la operación y el mantenimiento de las vías. Sobre este punto, el gerente manifestó que la decisión corresponde al Gobierno Nacional, sin embargo, expresó: “Ojalá la decisión sea que el corredor nuevamente se concesione”.
Al ser consultado sobre las tarifas diferenciales, aclaró que su reglamentación corresponde al Ministerio de Transporte y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
Confirmó además que estas medidas comenzaron a aplicarse el 1 de noviembre, aunque precisó que los detalles de su implementación deben ser consultados directamente con las entidades responsables.
El futuro de Autopistas del Café: nuevas obras y conexión regional
Para Vega, la prioridad debe ser avanzar hacia una doble calzada que conecte integralmente a Caldas, Risaralda y Quindío, además de mejorar la salida hacia el puerto de Buenaventura.
“Creo que la terminación de esa doble calzada, que por las complejidades del contrato de primera generación que tuvo Autopistas del Café no quedaron incluidas en el alcance contractual. Que se logre conectar en doble calzada todo el territorio”.
En este contexto, uno de los proyectos que está sobre la mesa es Conexión Centro, una iniciativa privada que busca darle continuidad a las inversiones viales en la región.
La propuesta contempla inversiones cercanas a los $7 billones para intervenir 334 kilómetros de vías, con la construcción de 77 kilómetros de segundas calzadas, 20 intersecciones y 50 kilómetros de ciclorrutas.
Sin embargo, el proyecto todavía está en evaluación y no ha sido adjudicado por la ANI. El Ministerio de Transporte aclaró que su revisión no representa una aprobación definitiva.
Una concesión que transformó la conectividad del Eje Cafetero
Al hacer un balance de los cerca de 30 años de operación, Vega destacó que el impacto de Autopistas del Café va más allá de la construcción de carreteras, pues permitió acercar a los tres departamentos y fortalecer su integración económica, turística y social.
La infraestructura comprende actualmente 256 kilómetros de vías, un túnel y 103 puentes y viaductos. Entre sus obras representativas están el Puente Helicoidal, el túnel del Helicoidal, los viaductos La Estampilla y las variantes de Chinchiná, Santa Rosa de Cabal y Condina, de acuerdo con el balance presentado por la compañía.
“Creo que marcan un antes y un después en la historia de estos tres departamentos. Autopistas del Café le permite al Eje Cafetero e considerarse una región. Sin el proyecto no podríamos hablar de esta zona”, concluyó Mauricio Vega, gerente de Autopistas del Café.