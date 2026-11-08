Entrevista | Inversionistas colombianos en Miami estarían pensando en traer su capital de vuelta a Colombia tras decisiones de la FED

La posibilidad de que capital colombiano que permanece en Estados Unidos regrese al país comienza a aparecer en las conversaciones de algunos inversionistas radicados en Miami. El movimiento todavía no representa una tendencia cuantificada ni una decisión generalizada, pero es una señal que llama la atención en medio de los cambios en la política monetaria estadounidense y las nuevas expectativas sobre Colombia.
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Joseph DaGrosa Jr., chairman y CEO de Axxes Capital, firma con experiencia en inversiones de capital privado (private equity), aseguró a Valora Analitik que ha escuchado conversaciones de empresarios e inversionistas colombianos en Miami que estarían considerando devolver parte de su patrimonio al país.
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«Tengo muchos amigos colombianos aquí en Miami y están hablando de repatriar capital hacia Colombia», afirmó el ejecutivo al referirse a las oportunidades de inversión que observa en el mercado colombiano.
Su lectura es particularmente relevante porque combina dos factores que pueden influir en las decisiones de quienes tienen recursos en el exterior: el costo de conseguir financiación en Estados Unidos y las expectativas económicas y políticas sobre Colombia.
DaGrosa considera que el país atraviesa un momento favorable para atraer inversiones. En su análisis, el cambio en la orientación política del Gobierno después de las elecciones más recientes ha contribuido a mejorar la percepción de algunos inversionistas sobre el mercado colombiano.
«Es un gran momento para Colombia en general, tanto para los inversionistas colombianos en Estados Unidos como para quienes están invirtiendo en Colombia. Soy muy optimista respecto a Colombia», sostuvo.
¿Qué tiene que ver la FED con las decisiones de los inversionistas colombianos?
Para entender este posible movimiento de capital es necesario mirar lo que está ocurriendo en Estados Unidos. La Reserva Federal (FED), el banco central estadounidense, mantiene una política monetaria que busca controlar la inflación mediante el manejo de las tasas de interés.
En su más reciente decisión, el organismo mantuvo las tasas en un rango de entre 3,75 % y 4 %, después del incremento de 25 puntos básicos adoptado en septiembre. Un punto básico equivale a 0,01 puntos porcentuales, por lo que un movimiento de 25 puntos básicos representa un aumento de 0,25 puntos porcentuales.
La decisión de mantenerlas sin cambios no significa que haya terminado el ciclo de ajustes monetarios. Mary Daly, presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, advirtió que podrían necesitarse nuevos incrementos si la inflación continúa por encima de los niveles deseados.
«Mi previsión es que tendremos que endurecer aún más la política monetaria» manifestó Daly en una entrevista con CNBC. También explicó que la autoridad monetaria deberá actuar de manera deliberada y gradual, teniendo en cuenta la incertidumbre económica.
Este escenario tiene consecuencias para quienes invierten en Estados Unidos, especialmente porque las tasas de interés determinan cuánto cuesta pedir dinero prestado. Cuando el crédito se encarece, las empresas deben destinar más recursos al pago de sus obligaciones y algunos proyectos dejan de ser tan atractivos financieramente.
DaGrosa explicó que existe una relación directa entre el costo de la financiación y la rentabilidad que pueden obtener los inversionistas: «Claramente, cuando aumenta el costo del capital en el lado de la deuda, se reducen los retornos del lado del capital», señaló.
En términos sencillos, una empresa que necesita endeudarse para abrir nuevos establecimientos, comprar maquinaria o ampliar sus operaciones tendrá que asumir mayores costos financieros si las tasas suben. Ese dinero adicional puede reducir las ganancias que finalmente reciben sus propietarios e inversionistas.
No obstante, el ejecutivo considera que el escenario estadounidense está lejos de representar una crisis. Desde su perspectiva, los movimientos recientes de las tasas no son extraordinarios cuando se comparan con los niveles registrados durante las últimas tres décadas.
«No estamos ante ningún tipo de situación de crisis. Creo que la economía de Estados Unidos es muy sólida; las tasas de interés reflejan esa fortaleza y creo que Estados Unidos continuará siendo un mercado muy atractivo para inverti»», explicó.
Su posición también introduce un elemento importante para los colombianos que tienen inversiones en ese país: aunque el encarecimiento del crédito puede modificar los rendimientos y las estrategias de inversión, no significa necesariamente que Estados Unidos haya dejado de ser un destino atractivo para el capital.
¿Por qué algunos colombianos en Miami estarían considerando regresar sus inversiones?
La posible repatriación de capital no responde únicamente al comportamiento de las tasas estadounidenses. En las declaraciones de DaGrosa aparece otro elemento: la percepción sobre las perspectivas económicas y políticas de Colombia. El ejecutivo considera que el país puede convertirse nuevamente en un destino interesante para quienes tienen recursos en el exterior y están evaluando dónde invertirlos.
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Su optimismo está relacionado con el cambio de orientación política que identifica después de las elecciones más recientes. Según explicó, esa modificación ha generado conversaciones entre inversionistas colombianos radicados en Miami sobre la posibilidad de regresar parte de su patrimonio.
La repatriación de capital consiste en trasladar recursos financieros que una persona o empresa mantiene en otro país hacia su mercado de origen. No necesariamente significa retirar todo el dinero invertido en el exterior: también puede implicar vender determinados activos, abrir nuevos negocios en Colombia o destinar una parte del patrimonio a proyectos nacionales.
Para un empresario colombiano con inversiones inmobiliarias en Miami, por ejemplo, una decisión de este tipo podría traducirse en vender una propiedad y utilizar esos recursos para adquirir activos o financiar una compañía en Colombia.
En cualquier caso, la decisión depende de comparar las oportunidades, los riesgos, los costos de financiación y las expectativas de rentabilidad en ambos mercados.
Aquí también entra en juego el comportamiento del dólar. Los inversionistas que mantienen patrimonio en Estados Unidos deben considerar cuánto recibirían al convertir esos recursos a pesos colombianos y cómo podrían evolucionar sus inversiones una vez regresen al país.
El crédito privado y los bienes raíces aparecen entre las oportunidades de inversión
Más allá de Colombia, el ejecutivo explicó que el nuevo escenario de tasas también está modificando el atractivo de diferentes alternativas de inversión en Estados Unidos. Una de ellas es el crédito privado, un mecanismo mediante el cual fondos de inversión y otros prestamistas financian directamente a empresas, sin que necesariamente intervenga un banco tradicional.
Cuando las tasas de interés aumentan, este tipo de financiación puede ofrecer rendimientos más atractivos para quienes prestan dinero, aunque también implica riesgos relacionados con la capacidad de pago de las compañías que reciben los recursos.
DaGrosa considera que este mercado podría beneficiarse de los ajustes monetarios, particularmente porque una parte importante de la deuda está contratada a tasas variables.
Esto significa que los intereses que paga el deudor pueden cambiar durante la vigencia del préstamo, de acuerdo con las condiciones del mercado. Para el inversionista que presta el dinero, un incremento de las tasas puede representar mayores ingresos por intereses. Para la empresa endeudada, en cambio, supone un costo financiero más elevado.
El sector inmobiliario es otra de las alternativas que destacó: «El sector inmobiliario continúa destacándose como una protección contra la inflación a largo plazo», explicó.
Su argumento está relacionado con la capacidad que pueden tener determinados activos inmobiliarios para conservar valor cuando aumenta el costo de vida. Además, señaló que Estados Unidos enfrenta un déficit de vivienda, situación que considera tanto un problema económico como una oportunidad para quienes buscan invertir.
La falta de viviendas disponibles frente a la demanda puede abrir oportunidades para proyectos de construcción, adquisición de propiedades y desarrollo inmobiliario. DaGrosa considera que, incluso con un crédito más costoso, los bienes raíces siguen siendo una alternativa que merece atención por sus perspectivas de largo plazo.
Inteligencia artificial y productividad: las apuestas que mira el capital hacia 2027
Otro de los factores que DaGrosa considera determinantes para las inversiones durante 2027 y los años siguientes es el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).
Para el CEO de Axxes Capital, esta tecnología representa una transformación económica de gran magnitud, con efectos tanto positivos como negativos sobre las empresas, el empleo y la productividad.
Desde el punto de vista de los inversionistas, considera que las compañías capaces de incorporar inteligencia artificial para producir más con menos recursos pueden convertirse en oportunidades interesantes: «En primer lugar, vamos a ver importantes aumentos de productividad en Estados Unidos, lo cual es algo muy positivo», afirmó.
La productividad mide cuánto puede producir una empresa o un trabajador utilizando una determinada cantidad de recursos. Si una compañía consigue realizar más tareas en menos tiempo, reducir costos operativos o mejorar sus procesos mediante herramientas de inteligencia artificial, puede aumentar su eficiencia y mejorar sus resultados financieros.
Sin embargo, el ejecutivo también advierte sobre las consecuencias laborales de esta transformación. A su juicio, uno de los mayores desafíos estará en los trabajadores administrativos de ingresos medios, cuyos empleos podrían verse afectados por la automatización de tareas que actualmente requieren intervención humana.
«El aspecto negativo es que estos aumentos de productividad vendrán acompañados de un desplazamiento laboral, no tanto para los trabajadores obreros, sino para los administrativos de ingresos medios», explicó.
Esta transformación podría generar tensiones en el mercado laboral estadounidense, especialmente si las empresas empiezan a reemplazar determinadas funciones administrativas por sistemas automatizados. DaGrosa considera que el impacto de la inteligencia artificial podría compararse con otras grandes transformaciones tecnológicas de la historia.
Para ilustrarlo, mencionó la llegada del automóvil y el cambio que produjo en las actividades económicas relacionadas con los caballos. Su punto es que la IA no solamente mejorará procesos existentes, sino que también podría modificar industrias completas y crear nuevos modelos de negocio: «Estamos ante una transformación que podría abarcar varias generaciones, un nivel de disrupción que quizás veamos una vez cada 50 o 100 años», sostuvo.
Por esa razón, considera que los inversionistas deben prestar especial atención a las compañías que están utilizando esta tecnología para mejorar su productividad.
¿Qué otros sectores podrían atraer inversiones en Estados Unidos?
Aunque la inteligencia artificial ocupa un lugar importante en su análisis, DaGrosa también identifica oportunidades en industrias tradicionales que pueden beneficiarse de los cambios en la economía.
Uno de los sectores que está volviendo a analizar es el de los restaurantes. El ejecutivo explicó que Axxes Capital ha realizado inversiones importantes en esta industria en años anteriores y que actualmente está revisando nuevamente las oportunidades disponibles.
La razón principal está relacionada con la reducción de las valoraciones de algunas compañías. En el mundo de las inversiones, una valoración es el precio estimado de una empresa. Cuando las valoraciones disminuyen, determinados negocios pueden resultar más accesibles para los fondos que buscan adquirir participaciones o comprar compañías.
«Las valuaciones han bajado y creemos que existe una gran oportunidad», afirmó sobre el sector de restaurantes. También destacó los negocios que dependen del trabajo manual, especialmente aquellos relacionados con la construcción, las reparaciones y el uso de herramientas.
Su argumento es que estas actividades tienen una exposición diferente a la inteligencia artificial frente a los empleos administrativos. Mientras algunas funciones de oficina pueden automatizarse con mayor facilidad, los trabajos que requieren intervención física, conocimientos técnicos y ejecución en espacios reales seguirán necesitando trabajadores.
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«Cualquier negocio impulsado por trabajadores manuales resulta interesante, porque los empleos de este tipo, en los que las personas tienen que usar herramientas, reparar cosas o construir, solo se verán parcialmente afectados por la IA», explicó.
Además, relacionó esta oportunidad con el proceso de recuperación de actividades manufactureras en Estados Unidos y el traslado de parte de la producción hacia su territorio. Para los inversionistas, esto puede representar oportunidades en compañías vinculadas con la construcción, el mantenimiento, los servicios especializados y otras actividades que requieren mano de obra.