Multinacional chilena abre nueva tienda en Medellín tras superar US$100 millones en ventas

La llegada de empresas extranjeras y la expansión de multinacionales en Colombia son señales relevantes para la actividad económica: detrás de cada nuevo establecimiento hay decisiones de inversión, contratación de personal, movimiento comercial y apuestas por el consumo de los hogares. En ciudades como Medellín, la apertura de nuevos puntos de venta también fortalece la oferta de los centros comerciales y puede generar oportunidades laborales.
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En ese escenario, la cadena de tiendas chilena dedicada al diseño, decoración y artículos funcionales para el hogar, Casaideas, abrió su segunda tienda en Medellín, una nueva operación ubicada en el centro comercial Arkadia que se suma al crecimiento de la compañía en el mercado colombiano.
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La apertura llega después de que la marca superara los US$100 millones en ventas en el país y en medio de sus planes para continuar expandiéndose durante los próximos cinco años.
La compañía, que completa ocho años de operación en Colombia, cuenta actualmente con 13 tiendas distribuidas en cinco ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla. Además, recibe en promedio más de 2,5 millones de visitantes al año, una cifra que da cuenta del alcance que ha conseguido su operación comercial.
Casaideas amplía su presencia en Medellín con nueva tienda en Arkadia
El nuevo establecimiento está ubicado en el primer piso del centro comercial Arkadia y representa el segundo punto de venta de Casaideas en la capital antioqueña. La apertura amplía la presencia de la marca en una ciudad que la compañía considera estratégica para su operación.
Blanca Lesmes, gerente general de Casaideas Colombia, explicó que la respuesta de los consumidores a la primera tienda respaldó la decisión de ampliar la presencia de la empresa en Medellín: “Medellín es un mercado estratégico para Casaideas. La acogida de nuestra primera tienda confirmó la afinidad de los consumidores de la región con nuestra propuesta de diseño accesible. Con esta nueva ubicación buscamos llegar a más familias y ofrecerles alternativas prácticas, funcionales y llenas de color para transformar sus espacios”, afirmó la directiva.
Una multinacional que ya supera los US$100 millones en ventas en Colombia
La nueva tienda se suma a una operación que ha ganado participación en el mercado colombiano durante sus ocho años de presencia. Casaideas reportó ventas superiores a los US$100 millones y una afluencia promedio de más de 2,5 millones de visitantes anuales.
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El crecimiento también se refleja en su cobertura geográfica. Con 13 establecimientos, la marca tiene presencia en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla, cinco de los principales mercados urbanos del país.
Para los próximos cinco años, la compañía prevé realizar una inversión importante con el objetivo de continuar ampliando su operación en Colombia. Sin embargo, no detalló el monto de los recursos que destinará a ese plan, las ciudades en las que abriría nuevos establecimientos ni el número de tiendas que espera alcanzar.
Por ahora, la apertura en Arkadia representa un nuevo paso dentro de esa estrategia. La evolución de la inversión permitirá conocer el alcance que tendrá la expansión y su impacto en la generación de empleo y en la presencia de la compañía en otras regiones.
El establecimiento incorpora el concepto visual más actualizado de la marca en Colombia. Su distribución está organizada por categorías como cocina, mesa, dormitorio, baño, organización e infantil, con pasillos amplios, iluminación optimizada y mobiliario de exhibición renovado.
La propuesta está enfocada en productos para el hogar que combinan diseño y funcionalidad. Entre las categorías de mayor relevancia para la compañía se encuentran cocina, mesa y dormitorio, además de mugs, loza y artículos relacionados con el café.
La tienda también cuenta con el catálogo completo de la temporada navideña, con alternativas para decorar y organizar los espacios durante las celebraciones de fin de año. Esta oferta busca responder a una temporada en la que los hogares suelen aumentar sus compras de artículos para el hogar y decoración.
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Durante la inauguración, las primeras 100 personas que ingresaron al establecimiento recibieron una tarjeta de regalo de $100.000. Además, la jornada incluyó descuentos del 10 %, 15 % y 20 % en referencias seleccionadas.