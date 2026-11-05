Tras culminar el proceso formal de integración de Davivienda y DAVibank el pasado 1 de noviembre, la entidad bancaria presentó un balance positivo de los primeros cinco días de operación unificada y anunció el lanzamiento de nuevas funcionalidades y productos financieros para sus clientes.
Con la incorporación de los 4,2 millones de usuarios provenientes de DAVIbank, la red total de clientes de Davivienda en Colombia alcanza los 25,3 millones de personas y cerca de 26,7 millones a nivel global, mientras que sus activos consolidados superan los $194,9 billones de pesos.
Nuevas funcionalidades tras integración de Davivienda y DAVibank
Tras la escala operativa, la entidad bancaria anunció la ampliación de su oferta de valor con nuevas herramientas digitales, de ahorro e internacionales:
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1. Innovaciones en transferencias y uso de crédito mediante Bre-B
Davivienda permitirá a sus usuarios realizar envíos de dinero a llaves del sistema Bre-B utilizando cupos de crédito. Esto incluye líneas como crédito rotativo, adelanto de nómina, adelanto de pensión y tarjetas de crédito.
2. Cuentas Cero para nómina y pensionados
Se habilitaron las nuevas Cuentas Cero, dirigidas a clientes con nómina o pensión. Estas cuentas cuentan con cero cuotas de manejo, retiros gratuitos e ilimitados en más de 2.700 cajeros automáticos y 60.000 corresponsales bancarios, así como transferencias interbancarias sin costo a otros bancos hasta por $50 millones.
3. Bolsillos rentables para ahorro
En materia de ahorro, la entidad habilitó rentabilidad automática en todas sus cuentas de ahorro a través de la funcionalidad de bolsillos.
4. ‘Botón de Seguridad’ en tiempo real
Para combatir el fraude digital y la suplantación, el banco incorporó en su aplicación móvil el primer Botón de Seguridad del país. Esta herramienta permite a los clientes verificar en tiempo real si una llamada, correo electrónico, mensaje de texto, enlace o visita presencial proviene de Davivienda antes de suministrar información o realizar transacciones.
5. Portafolio Pymes y operaciones corporativas
Para el segmento empresarial y de pequeñas y medianas empresas, se estructuró un portafolio especializado que incluye soluciones de Leasing, Renting y Factoring, junto con transferencias empresariales interoperables e inmediatas a través de PSE, ACH y dispersión vía Bre-B.
De igual forma, la entidad fortaleció sus alternativas de financiación para megaproyectos en sectores de infraestructura, energía y agroindustria.
6. Conexión internacional y transacciones globales
Aprovechando su huella como multilatina, la integración fortalece la banca internacional mediante:
- Cuentas en dólares gestionadas en Panamá.
- Transferencias inmediatas hacia Estados Unidos y otros 16 países, con opción de retiro de dinero en efectivo en puntos aliados como Walmart y 7-Eleven.
- Recepción de giros en línea desde más de 160 países hacia cuentas Davivienda o DaviPlata.
- Acceso a portafolios de inversión internacional desde Colombia, Panamá y Miami.
La integración de Davivienda y DAVibank marca el cierre de una de las transacciones financieras más relevantes de los últimos años en el país, proceso que inició en los primeros meses de 2025 tras la adquisición del negocio de personas de Scotiabank en Colombia, Panamá y Costa Rica.