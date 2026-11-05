Qatar Airways ya realizó su primer vuelo en Colombia: los detalles de la nueva ruta

La llegada de una nueva aerolínea internacional suele despertar expectativas que van más allá de la actividad en los aeropuertos. Cada operación puede representar nuevas alternativas para los viajeros, oportunidades para el turismo, conexiones para los empresarios y posibilidades de intercambio comercial con mercados que antes exigían trayectos más largos o escalas adicionales.
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Ese es el alcance que busca tener la llegada de Qatar Airways a Colombia. La aerolínea realizó este 4 de noviembre de 2026 su primer vuelo en el país e inauguró la operación entre Doha y Bogotá, una conexión que amplía la presencia colombiana en el mapa de rutas internacionales y facilita los desplazamientos hacia Oriente Medio, Asia y Oceanía.
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La operación tendrá dos frecuencias semanales, los miércoles y domingos, y una capacidad de 552 sillas por semana. El vuelo conecta el Aeropuerto Internacional de Hamad, en Doha, con el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, y continúa hacia Caracas, antes de emprender el regreso a la capital de Qatar.
La llegada de la compañía también representa un nuevo paso en la estrategia de conectividad internacional que impulsa el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y ProColombia, con el propósito de atraer viajeros, fortalecer el comercio y acercar los destinos colombianos a mercados de largo alcance.
Qatar Airways en Colombia: así funcionará la nueva ruta
La operación tendrá como punto de conexión el aeropuerto de Hamad, en Doha, uno de los principales centros de distribución de vuelos de la aerolínea. Desde allí, los pasajeros que salgan de Colombia podrán enlazar con diferentes destinos internacionales sin tener que organizar por separado cada tramo de su viaje.
El itinerario confirmado contempla el siguiente recorrido:
- Doha–Bogotá: salida a las 7:30 a. m. y llegada a las 4:05 p. m.
- Bogotá–Caracas: salida a las 5:35 p. m. y llegada a las 8:40 p. m.
- Caracas–Doha: salida a las 10:40 p. m. y llegada a las 7:55 p. m. del día siguiente.
Aunque Bogotá será el punto de entrada de la aerolínea a Colombia, la conexión con Caracas forma parte del recorrido operacional. Para los viajeros, uno de los principales atractivos estará en las posibilidades de enlace que ofrece Doha, desde donde podrán continuar hacia destinos del Lejano Oriente, como China, Japón y Corea del Sur; Oceanía, con Australia; y otros mercados de Oriente Medio, entre ellos Líbano y Emiratos Árabes Unidos.
La compañía destacó el alcance regional de esta expansión. “Esta expansión subraya nuestro compromiso de fortalecer la conectividad global para la región”, señaló Qatar Airways. Con la incorporación de Bogotá y Caracas, la aerolínea suma sus destinos número 15 y 16 en el continente americano.
¿Qué oportunidades abre para Colombia la llegada de Qatar Airways?
La nueva conexión tiene implicaciones para el turismo, pero también para el intercambio comercial y diplomático. La posibilidad de conectar con Doha y, desde allí, con otros mercados internacionales puede facilitar la llegada de visitantes que buscan conocer Colombia y ampliar las alternativas para empresarios y viajeros de negocios.
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Uno de los mercados que las autoridades colombianas buscan desarrollar es el de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), integrado por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Omán y Baréin.
En 2025, Colombia recibió cerca de 1.700 visitantes extranjeros no residentes procedentes de esos países. Entre enero y julio de 2026 llegaron 966 viajeros de ese grupo de mercados, lo que representó un crecimiento de 5,8 % frente al mismo periodo de 2025.
La expectativa es que una conexión con Doha contribuya a fortalecer ese flujo y acerque la oferta colombiana a turistas de una región caracterizada por su capacidad de gasto. Entre los segmentos que pueden encontrar oportunidades están el turismo cultural, de naturaleza y de lujo.
La operación también contempla capacidad de carga, un componente relevante para los exportadores colombianos que buscan llegar a mercados de Asia y Oriente Medio. Sin embargo, el alcance comercial dependerá de la demanda, la oferta disponible y las condiciones logísticas de cada producto.
La llegada de Qatar Airways no fue una decisión que se concretó de un momento a otro. De acuerdo con ProColombia, las gestiones para atraer a la aerolínea comenzaron en 2017 y se desarrollaron mediante un trabajo conjunto entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ProColombia, el Aeropuerto El Dorado y otras entidades vinculadas con la promoción del país.
Ese proceso incluyó reuniones con directivos de la compañía, acercamientos con autoridades colombianas y participación en distintas ediciones de Routes World, encuentro internacional especializado en el desarrollo de rutas aéreas.
También se elaboró información sobre el potencial turístico y de carga de Colombia para presentar oportunidades de negocio a la aerolínea. La apertura de la ruta se enmarca, además, en la estrategia de promoción turística denominada “Colombia te llama”, con la que el Gobierno busca atraer visitantes internacionales.
Samuel Bluman Levy, presidente de ProColombia, destacó el alcance de la operación y su relación con la apertura de nuevos mercados. “Esta ruta es un logro de todo el país. Con Qatar Airways, Colombia amplía su conexión con Oriente Medio, y eso nos abre la puerta a viajeros, inversionistas y compradores de una de las regiones con mayor capacidad de gasto del mundo”, afirmó.
¿Cuántas rutas internacionales tiene Colombia?
La llegada de Qatar Airways se produce en un momento de expansión de la conectividad aérea internacional del país. A octubre de 2026, Colombia contaba con 119 rutas internacionales directas, operadas por 30 aerolíneas, con 1.567 frecuencias y una oferta de 294.246 sillas semanales.
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Esa red conecta a 10 ciudades colombianas con 59 ciudades internacionales ubicadas en 31 países de Norteamérica, el Caribe y Centroamérica, Suramérica y Europa.