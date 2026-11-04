Dólar en Colombia: proyecciones de precio para el cierre de 2026 y señales para quienes quieren comprar

Viajar al exterior, pagar una suscripción en dólares, comprar productos por internet, cubrir los gastos de un familiar que estudia fuera del país o invertir en divisas son algunas de las razones por las que miles de colombianos siguen de cerca el precio de la moneda estadounidense. Cuando el dólar baja, esas compras pueden representar un menor gasto en pesos; cuando sube, el presupuesto necesario aumenta y puede obligar a aplazar o ajustar algunos planes.
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En Colombia, la tasa de cambio ha tenido un comportamiento que ha llamado la atención durante 2026: el peso ha ganado terreno frente al dólar, aunque en los últimos días la cotización volvió a mostrar movimientos al alza. La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este miércoles 4 de noviembre se ubicó en $3.235,59, con un incremento de $52,60 frente a la jornada anterior, equivalente a 1,65 %.
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El movimiento reciente vuelve a poner sobre la mesa una pregunta para quienes necesitan comprar dólares: ¿conviene aprovechar los niveles actuales o esperar a que la divisa pueda bajar un poco más?
Los analistas de Credicorp Capital identifican señales de que el peso colombiano podría estar cerca de un punto de inflexión. Aunque reconocen que todavía existen factores capaces de mantener el dólar bajo presión, consideran que la moneda estadounidense tiene espacio para recuperar valor frente al peso colombiano hacia el cierre del año y durante 2027.
¿En cuánto podría cerrar el dólar en Colombia en 2026?
Credicorp Capital estima que el dólar terminaría diciembre de 2026 alrededor de $3.250. La proyección está por encima de la TRM vigente del 4 de noviembre, aunque la diferencia es moderada: $14,41 por dólar.
Otras estimaciones del mercado muestran un panorama parecido, pero con valores distintos. Latinfocus calcula que la divisa podría cerrar el año en $3.351, mientras que la encuesta del Banco de la República recoge una expectativa de $3.258.
Estas cifras reflejan que no existe una única previsión sobre el comportamiento de la moneda. Sin embargo, las estimaciones consultadas se ubican por encima de la tasa representativa actual, lo que apunta a una posible recuperación del dólar durante los últimos meses de 2026.
Para entender qué significaría esa diferencia en el bolsillo, basta con un ejemplo: una persona que necesite comprar US$500 pagaría cerca de $1.617.795 tomando como referencia la TRM actual. Si la tasa llegara a $3.250, esos mismos dólares costarían $1.625.000. La diferencia sería de $7.205, sin contar los márgenes que aplican bancos y casas de cambio.
La proyección de Credicorp Capital para 2027 apunta a un movimiento más pronunciado. Sus analistas estiman que el dólar podría llegar a $3.600 en diciembre de ese año, un nivel que supondría una recuperación importante frente a los valores actuales.
¿Por qué el peso colombiano se ha fortalecido durante 2026?
Uno de los aspectos que más llama la atención es el desempeño del peso frente a otras monedas de economías emergentes. Credicorp Capital calcula que la moneda colombiana se ha apreciado cerca de 18 % en lo corrido de 2026, por encima del real brasileño, que registra una valorización aproximada de 8,6 % en el mismo periodo.
Este comportamiento responde a factores internos y externos. Entre ellos está el diferencial de tasas de interés entre Colombia y Estados Unidos. En términos sencillos, los rendimientos que ofrecen los activos colombianos pueden resultar atractivos para inversionistas internacionales, que compran pesos para invertir en el país.
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A esto se suma una reducción significativa de la percepción de riesgo sobre Colombia, que ha favorecido el interés por los títulos de deuda pública nacional. Cuando ingresan recursos extranjeros y se convierten a pesos, aumenta la demanda por la moneda local y puede bajar el precio del dólar.
Los analistas también destacan el papel del petróleo. Colombia es exportador neto de este producto y sus derivados representan cerca de 1,5 % del producto interno bruto. Los precios internacionales han favorecido los términos de intercambio del país, es decir, la relación entre los precios de lo que Colombia vende al exterior y lo que compra.
Credicorp Capital calcula que el déficit de cuenta corriente se ubicaría en 2,7 % del PIB durante 2026, un nivel que considera relativamente moderado y que, por ahora, no representaría un riesgo importante de financiación.
El factor que podría cambiar el precio del dólar: las necesidades del Gobierno
Uno de los elementos más particulares del análisis es que los problemas fiscales del país también han contribuido a la apreciación del peso. Esto ocurre porque las necesidades de financiación del Gobierno pueden llevar a conseguir recursos en el exterior y convertir dólares en pesos para atender obligaciones internas.
Estas operaciones se conocen como monetizaciones. Cuando el Gobierno vende dólares y recibe pesos, aumenta la oferta de divisas en el mercado colombiano y puede presionar a la baja la tasa de cambio.
Credicorp Capital estima que las monetizaciones oficiales podrían ubicarse entre US$2.000 millones y US$3.000 millones durante lo que resta de 2026. Para 2027, la expectativa de los analistas se acerca a US$15.000 millones.
Este flujo de dólares podría prolongar la presión bajista sobre la cotización, incluso si otros indicadores apuntan a una recuperación posterior. Por eso, la firma advierte que no se pueden descartar nuevas caídas en el corto plazo.
El comportamiento del comercio exterior también genera señales de alerta. En los 12 meses hasta agosto de 2026, las exportaciones colombianas sumaron US$54.393 millones, mientras que las importaciones llegaron a US$78.399 millones. La diferencia representa un déficit comercial de US$24.006 millones.
En otras palabras, el país está comprando al exterior más bienes y servicios de los que vende. Para los analistas, el deterioro acumulado de las cuentas externas puede generar presiones de ajuste sobre la tasa de cambio en el futuro.
¿Es buen momento para comprar dólares en Colombia?
Esta es una de las señales más relevantes para los ciudadanos que tienen gastos en moneda extranjera. Credicorp Capital considera que los niveles actuales son atractivos para quienes buscan comprar dólares, aunque advierte que la tasa todavía podría bajar por algunos factores del mercado.
Los analistas plantean que “los niveles actuales siguen siendo muy atractivos para construir posiciones de compra de dólares”. También consideran que “la mayor parte de las noticias favorables para el COP ya están incorporadas en los precios”.
La segunda afirmación significa que, a juicio de la firma, buena parte de los factores que han impulsado la valorización del peso ya estarían reflejados en la cotización. Por eso, ven espacio para una corrección en la que el dólar recupere parte del terreno perdido.
Sin embargo, no se trata de una recomendación para que todos los ciudadanos compren divisas de inmediato. La decisión depende de cuándo se necesitará el dinero, cuánto se debe adquirir y qué tanto riesgo se puede asumir ante posibles cambios en la tasa de cambio.
Por ejemplo, una persona que tenga un viaje programado para diciembre y necesite US$1.000 podría considerar distribuir la compra en varias operaciones, en lugar de adquirir toda la cantidad en un solo momento. Así evita depender completamente de la cotización de un único día, aunque esta estrategia tampoco garantiza conseguir el precio más bajo.
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También debe tenerse presente que la TRM no es necesariamente el precio que pagará una persona en una casa de cambio o en su banco. Cada entidad puede establecer un valor de venta diferente, de acuerdo con sus márgenes y costos. Por eso, comparar cotizaciones antes de comprar puede marcar una diferencia en el gasto final.