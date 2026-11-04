Campetrol propone ley estatutaria de consulta previa y plazos en licencias ambientales para reactivar petróleo y gas

El presidente de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), Nelson Castañeda, presentó una hoja de ruta de cinco puntos orientada a destrabar proyectos estratégicos en el país y viabilizar lo que calificó como el «renacer de la industria».
La propuesta fue expuesta durante la instalación de la IX Cumbre de Petróleo, Gas y Energía en Cartagena, de la cual Valora Analitik es media partner.
El diagnóstico advierte un deterioro en el balance energético nacional. De acuerdo con Castañeda, la oferta de gas ha caído en más de 400 millones de pies cúbicos, lo que ha elevado los precios entre tres y cuatro veces por encima de los del energético tradicional.
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Ante este escenario, aseguró que la industria vive hoy de los «hallazgos del pasado» y Colombia perdió la capacidad de autoabastecerse de gas, al tiempo que alertó que esta misma situación podría replicarse en el sector petrolero.
La coyuntura se complejiza por los efectos del fenómeno de El Niño, que incrementa la presión sobre el parque de generación eléctrica e impulsa la demanda interna de gas, una parte del cual ya debe importarse para atender las necesidades del sistema nacional.
Las claves de Campetrol para reactivar petróleo y gas en Colombia
Para responder a esta estrechez, la agenda regulatoria planteada por Campetrol se concentra en cinco medidas de política pública inmediatas. La primera consiste en la creación de una ventanilla única y la fijación de plazos claros para el trámite de licencias ambientales, complementada por el impulso a una ley estatutaria que reglamente integralmente las consultas previas.
Asimismo, se plantea expedir decretos que autoricen tramitar de forma simultánea las consultas previas y los estudios ambientales.
Los dos puntos restantes apuntan a brindar certidumbre a la inversión privada. Por un lado, el gremio propone garantizar la estabilidad de los contratos de exploración y producción vigentes y, por el otro, se solicita instalar una mesa técnica de trabajo entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y las compañías operadoras para acelerar la viabilidad de los proyectos en el mar Caribe.
Frente al potencial de reservas, Castañeda reveló que las nuevas fuentes de oferta de gas natural provendrán principalmente del desarrollo costa afuera en aguas del Caribe, seguidas por las actividades exploratorias en tierra firme.
En el frente petrolero, recordó que el factor de recobro de la industria nacional se ubica en 15 % y destacó que cada punto porcentual adicional permitiría producir 806.000 barriles de crudo, equivalentes a casi tres días de la producción total del país.
Por último, el líder gremial se refirió a la reactivación del mercado y afirmó que esto le exegirá a Colombia ejecutar con celeridad sus proyectos estratégicos para preservar su soberanía energética, recordando que firmas como GeoPark ya se encuentran invirtiendo en el país vecino.