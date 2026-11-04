Fechas clave de la convocatoria de empleo en la DIAN: 218.000 aspirantes van por 1.990 puestos

Conseguir un empleo con el Estado es una meta para miles de colombianos que buscan mayor estabilidad laboral, ingresos constantes y la posibilidad de construir una carrera profesional en el sector público. Además de la seguridad que puede representar un cargo de carrera administrativa, estas oportunidades despiertan interés entre quienes esperan mejorar sus condiciones laborales y acceder a nuevas posibilidades de crecimiento.
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Por eso, la convocatoria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) concentra la atención de más de 218.000 ciudadanos que buscan quedarse con uno de los puestos disponibles en la entidad. El proceso de selección DIAN 2676 ya superó la etapa de verificación de requisitos mínimos y ahora entra en una fase determinante: las pruebas escritas.
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La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) confirmó que 218.051 aspirantes están citados para presentar el examen este domingo 8 de noviembre de 2026. La jornada se desarrollará en 300 instituciones educativas de 51 ciudades del país.
En total, el concurso busca proveer definitivamente 1.990 vacantes del Sistema General de Carrera Administrativa de la DIAN. La competencia será amplia: por cada puesto disponible hay, en promedio, cerca de 110 aspirantes convocados a esta etapa, aunque la relación varía según el cargo y la modalidad.
¿Cuándo son las pruebas de la convocatoria DIAN 2676?
La fecha central para quienes participan en este concurso es el domingo 8 de noviembre de 2026. La aplicación de las pruebas escritas se realizará en una única sesión de cinco horas.
La CNSC estableció los siguientes horarios:
- 7:15 a. m.: apertura de las puertas principales de los sitios de aplicación.
- 8:00 a. m.: inicio oficial de las pruebas, una vez el jefe de salón dé la orden.
- 8:30 a. m.: cierre de las puertas de los lugares asignados.
- 1:00 p. m.: hora prevista de finalización de la jornada.
La recomendación es llegar una hora antes de la prueba, es decir, alrededor de las 7:00 a. m. La entidad también aconseja visitar el lugar de aplicación por lo menos dos días antes, para conocer las rutas de acceso y evitar contratiempos el domingo.
Hay una condición importante para quienes lleguen tarde: si un aspirante ingresa después de las 8:00 a. m., pero antes de las 8:30 a. m., podrá entrar al salón, aunque no recibirá tiempo adicional para responder. La jornada terminará en el horario establecido para todos.
En cambio, quienes lleguen después de las 8:30 a. m. no podrán ingresar bajo ninguna circunstancia y serán considerados ausentes. La CNSC advirtió que no habrá excepciones a los horarios establecidos.
Si por fuerza mayor o problemas logísticos la aplicación comienza después de las 8:00 a. m., se respetarán las cinco horas completas. En ese caso, el tiempo empezará a contarse desde el momento en que el jefe de salón dé la orden de inicio.
¿Dónde consultar el lugar y la hora de la prueba?
Los aspirantes deben revisar su citación a través del aplicativo Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO). Para hacerlo, deben ingresar con su usuario y contraseña a la página de la CNSC o directamente a: https://simo.cnsc.gov.co/
Una vez dentro de la plataforma, deben dirigirse a la opción “Alertas”, donde podrán consultar la hora y el lugar asignados para presentar las pruebas escritas. Este paso es fundamental porque la aplicación no se realizará en un único sitio. La CNSC y la Fundación Universitaria del Área Andina, institución encargada de operar el concurso, distribuirán a los participantes en 300 establecimientos educativos de 51 ciudades.
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Entre las ciudades habilitadas se encuentran Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Cali, Bucaramanga, Ibagué, Pereira, Manizales, Villavicencio, Cúcuta, Tunja, Neiva, Pasto y Santa Marta.
También habrá sitios de aplicación en municipios y ciudades como Turbo, Sogamoso, Girardot, Maicao, Ipiales, Tumaco, Palmira, Tuluá, Buenaventura, Pamplona, Puerto Asís, Inírida, San José del Guaviare y Leticia, entre otros.
La asignación individual que aparece en SIMO es la que deben seguir los aspirantes. No basta con conocer la ciudad: es necesario verificar la institución educativa y la dirección exacta.
¿Cuántos empleos ofrece la DIAN y cómo se distribuyen las vacantes?
El proceso de selección DIAN 2676 contempla 1.990 puestos de carrera administrativa, distribuidos entre las modalidades de ingreso y ascenso, con cupos generales y para personas con discapacidad.
La distribución anunciada por la CNSC es la siguiente:
- 743 vacantes: modalidad de ascenso general.
- 56 vacantes: modalidad de ascenso para personas con discapacidad.
- 1.107 vacantes: modalidad de ingreso general.
- 84 vacantes: modalidad de ingreso para personas con discapacidad.
Esta convocatoria también contempla medidas para facilitar la participación de aspirantes con discapacidad. La CNSC espera la asistencia de alrededor de 2.700 personas que contarán con ajustes razonables, definidos de acuerdo con la condición que cada una reportó al momento de su inscripción.
La entidad destacó que es el primer concurso de méritos en el que se implementan estas medidas. La iniciativa busca que los participantes puedan presentar las pruebas bajo condiciones ajustadas a sus necesidades.
Dentro de las 1.990 vacantes disponibles, 140 están reservadas para las modalidades dirigidas a personas con discapacidad: 56 corresponden a ascenso y 84 a ingreso.
Recomendaciones para presentar las pruebas de la DIAN
Además de consultar la citación, la CNSC recomienda leer previamente la Guía de Orientación al Aspirante, disponible en su página web. Allí se encuentran las indicaciones para la jornada y la información que deben conocer los participantes antes de acudir al sitio asignado.
La entidad también recuerda que cada aspirante debe disponer de tiempo suficiente para completar la sesión. No se permitirá salir del salón durante la primera hora ni antes de que se realice la toma de huella dactilar y se firmen los formatos correspondientes, entre ellos la lista de asistencia y las hojas de respuesta.
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Por eso, quienes participen deben organizar con anticipación sus desplazamientos, identificar el lugar de presentación y evitar llegar sobre la hora de cierre.
La guía oficial puede consultarse en este enlace: https://www.cnsc.gov.co/sites/default/files/2026-10/dian_2676_guia_orientacion_aspirante_19102026.pdf
La prueba del 8 de noviembre será una de las etapas determinantes para los miles de ciudadanos que buscan un empleo en la DIAN. Después de esta jornada, los aspirantes deberán estar atentos a las publicaciones y fechas que la CNSC establezca para continuar con el proceso de selección.