Concursos de méritos para trabajar con la DIAN se acabarían: así cambia los requisitos la ley de rescate

El Gobierno presentó ante el Congreso un proyecto de ley de rescate económico con medidas para ajustar las finanzas públicas, reducir el gasto estatal y fortalecer el recaudo de impuestos. Sin embargo, una de sus disposiciones abrió un debate sobre las reglas para conseguir empleo en una de las entidades públicas más importantes del país: la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
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Para miles de colombianos, los concursos de méritos representan una oportunidad para ingresar al Estado mediante procesos de selección en los que se evalúan conocimientos, capacidades y experiencia. Este mecanismo permite competir por una vacante bajo unas reglas establecidas, sin depender exclusivamente de recomendaciones o contactos.
Ese modelo podría experimentar cambios si avanza una de las facultades incluidas en el proyecto de ley. Así lo advirtió Luis Carlos Reyes, exdirector de la DIAN, quien señaló que la iniciativa permitiría eliminar los concursos anuales para ingresar a la entidad y regresar a un esquema de nombramientos discrecionales.
La advertencia tiene como punto de partida el artículo 96 del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda. La disposición contempla facultades extraordinarias para modificar el Sistema Específico de Carrera Administrativa de la DIAN, establecido en el Decreto Ley 927 de 2023.
No obstante, es importante hacer una precisión: el articulado no señala expresamente que los concursos de méritos vayan a desaparecer ni establece que los cargos puedan asignarse directamente. Lo que propone es entregar al presidente de la República facultades para modificar el régimen de carrera de la entidad. El alcance de esos eventuales cambios dependerá de las decisiones que se adopten en ejercicio de esas facultades.
¿Qué dice la ley de rescate económico sobre los empleos de la DIAN?
El artículo 96 del proyecto, titulado “Facultades extraordinarias para el fortalecimiento institucional de la administración tributaria, aduanera y cambiaria”, establece que el presidente de la República tendría facultades extraordinarias, por un periodo de seis meses contado desde la promulgación de la ley, para modificar el Sistema Específico de Carrera Administrativa de los empleados públicos de la DIAN.
La disposición también incluye la posibilidad de modificar la regulación relacionada con la administración y gestión del talento humano de la entidad, actualmente contenida en el Decreto Ley 927 de 2023.
En términos sencillos, el Gobierno busca tener herramientas para cambiar las reglas que organizan la carrera administrativa de los funcionarios de la DIAN. Esto abre la posibilidad de introducir modificaciones en asuntos relacionados con el ingreso, la permanencia y la administración del personal de la entidad.
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El artículo agrega que la DIAN deberá presentar, un año después de ejercidas esas facultades, un informe ante las comisiones terceras del Senado y la Cámara de Representantes. En ese documento tendría que dar cuenta del uso de las atribuciones y del avance del proceso de fortalecimiento institucional.
La diferencia es importante para quienes aspiran a trabajar en la entidad: el proyecto no contiene una instrucción directa para acabar con los concursos, pero sí propone modificar mediante facultades extraordinarias el sistema de carrera que regula el ingreso y la gestión de sus empleados.
El debate tomó relevancia luego de que Luis Carlos Reyes, quien estuvo al frente de la DIAN, cuestionara el alcance de esta disposición. En un pronunciamiento, el exdirector aseguró que la ley de rescate fiscal permitiría eliminar los concursos anuales para ingresar a la entidad, los cuales relacionó con el Decreto Ley 927 de 2023.
Su señalamiento apunta a un posible cambio en las condiciones de acceso a los empleos públicos de la entidad. Bajo su interpretación, modificar el régimen de carrera podría abrir la puerta a un esquema en el que los nombramientos tengan mayor discrecionalidad y pierdan peso los procesos de selección por mérito.
La propuesta del Ministerio de Hacienda fue radicada el 29 de octubre de 2026 ante la Cámara de Representantes. Por tratarse de un proyecto de ley, sus disposiciones no se convierten automáticamente en normas vigentes con su presentación.
El Congreso deberá discutir la iniciativa y podrá aprobarla, modificarla o rechazarla. En ese trámite también estará en discusión el alcance de las facultades extraordinarias que el Gobierno solicita para intervenir el sistema de carrera de la DIAN.
Si el artículo 96 se mantiene y el proyecto se convierte en ley, el presidente tendría seis meses desde su promulgación para ejercer las facultades contempladas en esa disposición. A partir de las decisiones que se adopten se conocería con mayor precisión qué aspectos del régimen de carrera serían modificados.
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Por ahora, quienes buscan trabajar en la DIAN deben distinguir entre dos asuntos: la facultad que el Gobierno propone solicitar para modificar el sistema de carrera y la posibilidad de eliminar los concursos, que es el escenario advertido por Luis Carlos Reyes, pero que no aparece ordenado expresamente en el articulado radicado.