Desempleo en Colombia bajó levemente en septiembre, pero subió en las principales ciudades

El mercado laboral en el país presentó una leve mejoría en septiembre de 2026, de acuerdo con las cifras publicadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Durante ese mes, la tasa de desocupación nacional se ubicó en 8 %, lo que representa una disminución de 0,2 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2025, cuando el indicador llegó al 8,2 %.
El informe también evidenció cambios en los principales indicadores del mercado laboral, relacionados con la participación de la población en edad de trabajar y su vinculación a actividades económicas.
En septiembre de 2026, la tasa global de participación (TGP) se situó en 63,8 %, mientras que la tasa de ocupación (TO) alcanzó el 58,7 %. Al comparar estos resultados con los registrados un año atrás, se observa que la participación laboral disminuyó 0,1 puntos porcentuales, pues en septiembre de 2025 había sido del 63,9 %.
Por su parte, la tasa de ocupación permaneció estable, al conservar el mismo resultado del 58,7 % reportado durante septiembre del año anterior. Esto indica que, pese a la reducción del desempleo nacional, la proporción de personas ocupadas frente a la población en edad de trabajar no presentó cambios en la comparación anual.
Desempleo aumentó en las principales ciudades
El panorama laboral tuvo un comportamiento diferente en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas del país, donde la tasa de desocupación registró un incremento durante septiembre de 2026.
Según el DANE, el desempleo en este grupo de territorios llegó al 8,3 %, frente al 8,1 % observado en el mismo mes de 2025. La variación fue de 0,2 puntos porcentuales, lo que evidencia un deterioro del indicador en los principales centros urbanos, en contraste con la reducción registrada en el consolidado nacional.
Los datos de participación y ocupación también mostraron retrocesos en estas ciudades. La tasa global de participación pasó del 66,4 % en septiembre de 2025 al 66,1 % en el mismo mes de 2026, lo que representa una disminución de 0,3 puntos porcentuales.
De igual manera, la tasa de ocupación descendió del 61 % al 60,6 % durante el periodo analizado. Esta reducción de 0,4 puntos porcentuales refleja una menor proporción de personas ocupadas frente a la población en edad de trabajar en las principales áreas metropolitanas.