Gerente del Banco de la República explica por qué aumenta el desempleo en Colombia

Los datos más recientes de desempleo en Colombia muestran que, en agosto, la tasa de desocupación subió hasta el 9,4 %. De acuerdo con los registros del DANE, este resultado representa el primer aumento desde 2024.
Al leer el informe, se observa que las ramas que más restaron a la variación interanual de la población ocupada fueron las industrias manufactureras, que perdieron 240.000 empleos, y las actividades artísticas, de entretenimiento, recreación y otros servicios, con 102.000 trabajadores menos.
Sin embargo, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, explicó lo que viene ocurriendo con el desempleo en Colombia y señaló algunas posibles causas del deterioro de este importante indicador de la economía nacional.
Villar dijo que, si bien los datos disponibles hasta julio mostraban un mercado laboral resiliente, con incrementos sostenidos de la ocupación y una tasa de desocupación en mínimos históricos, en agosto se observaron algunos retrocesos.
¿Qué más dijo Villar sobre el desempleo en Colombia?
Asimismo, dijo Villar, la caída de la tasa de ocupación fue particularmente pronunciada en las zonas rurales y en ciudades donde los niveles de empleo no necesariamente son los más sostenibles.
“El dato del mes de agosto, que es el último dato disponible, mostró una caída no despreciable en la tasa de ocupación. Una caída que mantiene la tasa de ocupación en niveles relativamente altos para estándares históricos, pero con una caída importante frente al mes anterior”, explicó.
El gerente del Emisor añadió que es necesario revisar si el aumento del desempleo en Colombia obedece a fenómenos coyunturales. También habrá que determinar si estuvo muy asociado al terremoto, “pero no se concentró, por los datos que hemos podido ver, de manera exclusiva en la zona del terremoto”.
Finalmente, dijo Villar, podría tratarse de una caída que marca el final de los fuertes impulsos que venía recibiendo la demanda “y que de golpe dejan de darse de un momento a otro cuando se hace insostenible seguir impulsando la demanda con gasto público y con un déficit fiscal que no puede financiarse”.
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De momento, los analistas locales esperan que la tasa de desempleo en Colombia termine el año en un solo dígito, a la espera de lo que ocurra durante la temporada de alto consumo de fin de año.