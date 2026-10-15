Colombia ya importa más de 40 % del gas que consume; el racionamiento será inevitable si no aumenta la capacidad de importarlo

El sistema energético colombiano está virando cada vez más a la importación de gas. El docente de la Universidad de los Andes, Sergio Cabrales, reveló que el gas importado en Colombia ya superó 40 % del consumo a nivel nacional. Esta situación tuvo su origen por el declive en la producción en el interior del país. Cabe señalar que este energético no solamente es un servicio público esencial para hogares, pequeños comercios e industrias, sino que también es un insumo para la generación de electricidad en plantas térmicas.
Lo anterior se está produciendo bajo un contexto en el cual Colombia atraviesa un fenómeno de El Niño. Las previsiones de organismos internacionales revelaron que este podría ser uno de los más intensos en décadas y durar hasta el primer semestre de 2027. Sobre este tema, Cabrales dijo que, si hay una ola de calor intensa con la actual generación térmica, más una demanda que crece día a día, el racionamiento “sería inevitable”.
Frente a la ola de calor, añadió que las lluvias pueden reducirse entre 18,8 % y 31,7 % en Colombia durante diciembre y febrero de 2027. Todo esto va a impactar en los caudales de los ríos que mantienen a los embalses, que, a su vez, son la fuente de generación hidroeléctrica. De esta forma, el académico se mantuvo en afirmar que los caudales decrecerían en cerca de 50 % durante El Niño.
Pero volviendo al déficit de gas, agregó que la oferta del único punto de regasificación activo (Regasificadora de Cartagena) no será suficiente para atender la demanda proyectada. Lo anterior generaría un déficit de 124 Giga BTU al día en marzo de 2027, o lo que es su equivalente, un déficit de 10,8 %. Pero este escenario lo planteó si no entran las nuevas regasificadoras del Pacífico y de Puerto Bahía (Cartagena).
Hay que recordar que los proyectos de regasificación son infraestructuras que permiten traer gas en estado líquido, luego convertirlo a estado gaseoso, para así poder inyectarlo a la red de transporte. Sin embargo, el docente manifestó que, aunque estas dos regasificadoras entren en operación, el déficit de gas persistiría, ubicándose en 37 Giga BTU diarios en febrero de 2027, llegando a 3,1 %.
Cabrales añadió que el costo del gas importado llegó a US$24,97 por millón de BTU para los nuevos contratos de septiembre, octubre y noviembre de 2026. Lo anterior significó que hubo un aumento en este segmento de 79 % si se compara con febrero de 2026, cuando se ubicó en US$13,96 por millón de BTU de gas.
“El aumento del precio del gas importado puede elevar los costos variables de generación térmica, de modo que, para algunas plantas, resulta más conveniente pagar la desviación negativa de la oferta de energía en firme que generar a pérdida”, dijo el docente.
Pero existe otro factor que agrava la situación. A los generadores de energía les deben cerca de $2,57 billones, lo que reduce su capacidad de comprar gas, diésel o carbón. Este último, sería particularmente económico en comparación con los precios importados del gas, según Cabrales.
“Por el lado del carbón, los requerimientos para cumplir con las obligaciones de energía firme son de 14.684 toneladas por día, lo que representa cerca de 10 % de la producción nacional. En el caso del diésel, el punto crítico, al igual que en las térmicas de gas importado, es el precio del combustible. Precios elevados pueden desincentivar la generación y hacer preferible asumir el costo de la desviación negativa de las ofertas de energía en firme antes que generar a pérdida.”, manifestó.
En materia de energía eléctrica, apuntó que el déficit de energía en firme se ubicó en la vigencia 2025-2026 en 5,6 %. Esta tendencia se agudizaría hasta la vigencia 2029-2030 llegando a 10,6 %. Finalmente, señaló que, para el programa de ahorro voluntario de los hogares para superar la tensión que se genera por el fenómeno de El Niño, el programa debe complementarse con una bolsa de recursos del gobierno que ofrezcan incentivos más atractivos para ahorrar, lo anterior podría significar economizarse entre 5 % y 10 % de la demanda de energía.
Por el contrario, Luz Stella Murgas, presidente de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), manifestó que la planta de regasificación de Puerto Bahía tendría una capacidad de 400 gigas, con lo cual habría una mayor capacidad para importar gas a Colombia.
Murgas añadió que el buque de la Regasificadora del Pacífico ya llegó, con lo cual se presentan avances para que desde noviembre de 2026 se cuente con 80 gigas a través de ese punto de importación de gas.
Destacado: Cerro Matoso completó dos meses operando a media máquina por la falta del gas de Canacol
“Puerto Bahía no tiene ningún cuello de botella, están siguiendo el cronograma. Están tratando de anticipar la entrada de su planta. Si esas dos plantas entran, vamos a tener suficiente gas para superar el fenómeno de El Niño. Si no entran, no habrá gas suficiente para poder abastecer toda la capacidad de generación térmica que se requiere”, concluyó.